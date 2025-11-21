收到了嗎？《全民安全指引》小橘書全國發送 林飛帆：跟上國際趨勢

林飛帆表示《安全指引》將分四梯次，於明年1月5日前完成全國發放。（翻攝自林飛帆臉書）

政府已開始向全國900多萬家戶發放《臺灣全民安全指引》，俗稱「小橘書」，協助民眾在緊急時掌握避難、自救與互救資訊。國安會副祕書長林飛帆發文強調，這是國際趨勢，也是提升社會韌性的重要一步。

900萬家戶都能收到小橘書

林飛帆昨日在臉書發文表示，只要家中設有戶籍，就會收到這本《臺灣全民安全指引》，內容涵蓋避難須知、重要聯絡資訊以及各類災害情境的準備方式。他呼籲民眾查看家中信箱，若未收到，可向里長、里幹事或區公所洽詢，遺失也可補領。

與國際同步：瑞典、芬蘭、法國都在做

林飛帆提到，長期受到軍事威脅的國家，包括芬蘭、瑞典、波羅的海三國，都已長年推動全民防衛手冊，瑞典自1943年起便持續出版防衛手冊，去年更全面更新並普發至全國家庭，內容明確告訴人民「遭攻擊時絕不投降」；法國近日也正式公布國家安全指引《Tous Responsables》（人人有責），涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等情境，也與台灣一樣提供物資儲備建議。

廣告 廣告

林飛帆表示，台灣如今也加入這股國際趨勢，「雖然我們的腳步較慢，但開始永遠不嫌晚。」

四梯次發放 明年1月5日前完成

林飛帆昨日與內政部前往台北市部分里別視察發送情形，他感謝里長、里幹事及市府相關人員的協助。他透露，小橘書將分四梯次配送，預計明年1月5日前全國發放完畢。

鼓勵民眾分享資訊 增加社會安全意識

林飛帆呼籲，已收到手冊的民眾可拍照上傳社群，讓更多人知道這份重要資訊；尚未收到的人則不必焦慮，可持續向當地里辦或區公所確認。他強調：「全民有準備，台灣就更安全。」這份指引旨在提高全民危機意識與應變能力，讓台灣在面對外部威脅時更具韌性、也更能嚇阻敵人。

更多鏡週刊報導

遭台中市長盧秀燕封殺 賓賓哥回嗆：有搞清楚狀況？

校方曬對話證據打臉賓賓哥！再曝奪感謝狀惡行 已報案提告

3萬分之1奇蹟！京都罕見白烏鴉曝光 百萬人朝聖