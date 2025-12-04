新／中國不滿《台灣保證實施法案》生效 爆美財長急喊：美中台關係未變

國際中心／陳慈鈴報導

川普簽署《台灣保證實施法案》正式生效，中國對此表達強烈不滿。（示意圖／資料照）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。消息曝光後，中國急跳腳，表達強烈不滿，還嗆美方粗暴干涉中國內政。稍早，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出面安撫北京，強調美國同時也是「中國的盟友」，堅稱美國對台關係並未發生變化。

根據香港《南華早報》（South China Morning Post, SCMP）報導，貝森特於週三試圖為美中關係降溫，在《紐約時報》DealBook 峰會上，被問及華府內部對川普政府是否正在淡化長期奉行的「戰略模糊」政策的擔憂。貝森回答：「美國是中國的盟友，雙邊關係沒有改變。」被進一步被問到美國是否也是台灣的盟友時，再次強調：「我們的關係沒有改變。」至於美國是否會在中國攻台時出兵保衛台灣？貝森特稱這是假設性的問題，不予回答。中國駐美大使館尚未回應置評請求。

川普簽署《台灣保證實施法案》正式生效，要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。中國於台灣時間3日表達強烈不滿，國務院台辦發言人張晗先是表示，堅決反對美國同台灣進行任何形式的官方往來，這一立場也是一貫的、明確的。美方有關所謂的法案，粗暴干涉中國的內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神。

同日下午，中國外交部發言人林劍表示，中方堅決反對美國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美國政府在中美建交公報中明確承諾，美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民維持文化、商務和其他非官方關係。

台灣部分，總統府發言人郭雅慧表示，這項《台灣保證實施法案》的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。台灣作為國際社會負責任一員，也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。

