日網友在中國駐日大使館門口 播館長痛罵習近平音檔 台網友：用魔法打敗魔法！
台北市 / 林彥廷 綜合報導
中日關係近日緊張，一名日本網友於X平台上發出一段影片，他於中國駐日大使館門口播放館長陳之漢曾痛批習近平的錄音檔，影片曝光後隨即也被台灣網友轉發到Threads上，引發熱烈討論。
一名網友於昨（18）日在X平台上PO出一段影片，影片中可以看到他帶著音響到中國駐日大使館門口播放館長批評習近平的錄音檔，該名網友也在文中用簡體、繁體寫下「中華人民共和国大使館前、媚中館長陳之漢玉音放送」、「中华人民共和国大使馆前、舔共馆长陈之汉玉音放送。」
影片曝光後也被網友轉發到Threads上，引發台灣網友熱烈討論，有人說「用魔法打敗魔法！這位日本人後面應該有台灣人軍師！」、「笑死，這位日本朋友很懂欸」、「日本人不是跟你吃素的，解除封印要多瘋有多瘋」、「日本人也太有才了」等。
而該名網友在X平台上的自介寫道：「出身於川越市的非母語日本語使用者 // 中文母語者（台灣中文、帶日本口音）// 知中派 & 親台派 // 日台友好、一中一台 // 與台派、台灣建國派連帶 // 反政治正確 // 我不是台灣人」等。
也有網友指出，「我知道這位日本鄉民，母親中國人，父親日本人，從小被送到中國唸書到高中才回日本，中文很好！2020年武漢肺炎發生之後，不知道受到了什麼刺激，從那時開始強烈反中國，並且主張台獨，常在網路上和終國人吵架，而且付諸行動到中國駐日本大使館倒掛五星旗（據說顛倒掛旗有侮辱的意思）、播放讓中國頭痛的內容，因此被終國人辱罵且懷疑他是台灣人裝的！」
此外，也有人歪樓「音響很好，哪個牌子的呀」、「日本的音箱音質很好耶」、「這顆藍芽喇叭是Bose的，我家也有一顆，聲音很飽音質很棒」等，也釣出本人回應「我用的Bose的音響」。
