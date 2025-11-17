這還是決勝時刻？《黑色行動7》風格大暴走，從軍事寫實變迷幻打巨人

動視（Activision）最新作品《決勝時刻：黑色行動7》已經正式推出，但單人戰役模式卻引發了玩家社群的各種批評，稱其為「史上最爛的決勝時刻戰役」，導致遊戲的玩家評分很快就崩盤。其中，最讓玩家感到錯愕的，是戰役中一段與巨大泰坦巨人戰鬥的迷幻關卡，這個超現實的設計與系列作寫實的軍事風格大相逕庭，被認為是非常突兀又荒謬的敗筆。

這代戰役遭到不少玩家吐槽。（圖源：決勝時刻:黑色行動7）

《決勝時刻：黑色行動7》的玩家負評可以看出來，原本前期還是間諜和寫實軍事風格，後期開始走向如同電影《全面啟動》的幻覺和夢境體驗，各種奇怪巨人戰鬥、精神控制穿梭回二戰等，雖然有不少致敬前作的內容，但風格實在太過跳躍。甚至本作單人戰役強制玩家必須「全程連線」還「無法暫停」遊戲，加上沒有檢查點，代表玩家在單一關卡中，一旦死亡就必須從頭來過。甚至動畫劇情中的小隊，每當戰鬥開始時就會消失不見，整個戰役是真的「單人」再打，完全沒有 AI 隊友出現。

遊戲設計上各種失誤和脫離過往作品的風格，迅速在網路上引爆了玩家的怒火與大量嘲諷。尤其是社群媒體上充斥著對於「打巨人」橋段的惡搞迷因，以為自己是在玩《戰神》或是《邊緣禁地》，當 BOSS 變成巨人和玩家作戰時，直接吐槽根本是在看一部喜劇：「這已經不是決勝時刻了」、「當年還在阻止俄羅斯發射核武，現在是在幹嘛?」、「當《決勝時刻》遇上《怪奇物語》」、「這根本是《惡靈古堡》的 BOSS」、「這不是很經典的奇幻、科幻類才有的 BOSS 戰視角嗎」、「說是《戰神》我都相信」