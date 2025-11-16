《決勝時刻：黑色行動7》使用AI生成技術？疑似模仿「吉卜力」風格
動視（Activision）旗下最新大作《決勝時刻：黑色行動7》正式推出，然而除了銷量表現受到矚目外，更引爆了關於遊戲內美術素材的激烈爭論。有許多玩家在社群上指出，遊戲中的某些背景圖，模仿了日本吉卜力工作室的風格，懷疑這些圖片並非由美術人員親手繪製，而是通過 AI 生成技術所產生。
玩家們並非隨意指控。因為早在前作《決勝時刻：黑色行動6》中，開發團隊就曾被懷疑使用 AI 輔助製作遊戲內容，而動視最終也承認了這一點。這次《黑色行動7》的吉卜力風格，被認為是開發團隊更直接和大膽的在遊戲中使用 AI 技術的證明。
眼尖的玩家指出，這些圖片在細節處理上，帶有 AI 繪圖常見的模糊與不協調感，與過去由美術師親手繪製的精緻圖片有著明顯的差異。相較於之前較為隱晦的使用 AI，這次更加高調，生成的還是辨識度非常高的吉卜力風格，讓許多玩家都感到不滿。
動視官方雖然在遊戲的 Steam 商店頁面上標註了「使用生成式 AI工具來幫助開發部分遊戲內容」的聲明，但對這次引發爭議的吉卜力風格圖是否為 AI 生成，卻始終沒有給出明確的答案。官方通過 PC Gamesr 聲明僅提到，他們像是世界上許多創作者一樣，會使用包含 AI在內的各種工具，來支援團隊為玩家創造最棒的遊戲體驗，並強調創作過程仍由才華洋溢的開發人員主導。
