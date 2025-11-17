6部新韓劇卡司盤點：全智賢&池昌旭《人類X九尾狐》羅曼史、《再婚皇后》李浚赫&姜漢娜演夫妻檔、朴珪瑛&朴炯植《稜角分明羅曼史》身份逆轉之戀！

《我的完美秘書》李浚赫、《暴君的廚師》姜漢娜劇照、《Moving異能》韓孝周劇照、《我死的一週前》孔明劇照、《人類X九尾狐》全智賢、池昌旭劇照、《現在撥打的電話》張圭悧、《喜歡的話請響鈴》宋江、李濬榮《弱美男英雄2》劇照

【文/少女心文室】隨著2025年即將結束，有不少未來新劇或是2026新劇陸續曝光卡司選角陣容，包括剛退伍的宋江，新作隨即官宣，確定主演《Four Hands》回歸！而全智賢與池昌旭也將共譜《人類X九尾狐》羅曼史！Disney+最近官宣《再婚皇后》李鍾碩&申敏兒&朱智勛&李世榮劇照，值得注意的是李浚赫與姜漢娜也將特別客串出演《再婚皇后》夫妻檔，消息一出，掀起了期待！趕緊一起來新劇卡司陣容吧！

廣告 廣告

Disney+《再婚皇后》李鍾碩、申敏兒、朱智勛、李世榮劇照

1.《Siren》朴敏英、魏化儁、金正賢

《Siren》確定由朴敏英、魏化儁、金正賢主演！該劇翻拍自日本電視劇《冰的世界》的韓國版《Siren》，講述一個可能是連環殺手的危險女人和一個在追蹤她時墜入愛河的男人的故事。朴敏英飾演「韓雪雅」冷若冰霜的30多歲藝術品拍賣師，擁有美麗外貌，光是站著也能散發出迷人的氣息，無論身分地位如何，都能在任何人面前展現出自信。魏化儁飾演男主角，目前角色背景保密到家！金正賢飾演「蒙著神秘面紗的新興富豪」，具有強烈存在感，與女主角身份與秘密糾葛密切！劇名「Siren（賽倫）」來自希臘神話中的海妖，暗示女主角的魅惑與致命特質。

《百次的回憶》金正賢、《和我老公結婚吧》朴敏英、《小女子》魏化儁劇照

2.《Four Hands》宋江、李濬榮、張圭悧

《Four Hands》由宋江、李濬榮、張圭悧主演，預計在2026年下半年播出，由《任意依戀》導演朴鉉錫執導，《因為沒有下輩子》編劇辛珆源執筆。劇情講述在藝術高中相遇的青春男女們之間的友情、愛情、競爭與成長故事。宋江退伍後披校服回歸，飾演韓國藝術高中音樂班一年級「姜飛傲」主修鋼琴，圍鋼琴鬼才，貴族家庭出身的完美主義者，自幼橫掃菁英學院的「菁英中的菁英」。李濬榮飾演韓國藝術高中音樂班一年級「崔正耀」，主修鋼琴，為叛逆不羈的異端少年，渾身散發著青春期特有的叛逆氣息！張圭悧飾演韓國藝術高中音樂班一年級「洪才仁」主修中提琴，將與宋江、李濬榮共譜音樂聲三角戀！

《現在撥打的電話》張圭悧、《喜歡的話請響鈴》宋江、李濬榮《弱美男英雄2》劇照

3.《你的球場》孔明、韓孝周

《你的球場》為運動題材，棒球電視劇！該劇由孔明、韓孝周主演！故事講述一位因一次挫折而暫停職棒選手生涯的人，在遇到前律師出身的經紀人後，再次踏上回到球場的旅程。韓孝周飾演「徐熙勝」一個大型律師事務所的律師，同時也是經紀人，自信又從容；她的性格被描述為「奇怪又可愛、不令人討厭」，被形容為「女性版的 Jerry Maguire（傑里·麥奎爾）」！孔明將飾演男主角「姜海煥(音譯)」，為王牌左投（左腕投手）因挫折暫停生涯、正在努力重返球場的棒球選手，兩人將聯手上演熱血體育電視劇！

《Moving異能》韓孝周劇照、《我死的一週前》孔明劇照

4.《人類X九尾狐》全智賢、池昌旭

《人類X九尾狐》由全智賢&池昌旭主演！該劇預計在2026年首播，並由《大力女子姜南順》、《因為不想吃虧》導演金政植執導，《愛上變身情人》、《某一天滅亡來到我家門前》編劇林回音執筆劇本。該劇講述迷惑人類的妖魔鬼怪，還有吸引妖怪的人類，在命運的交叉點面對未知的奇幻浪漫喜劇。全智賢飾演頂級女演員「具子紅(音譯)」同時也是活了2000千年的九尾狐，在遇到人類崔石後，一切出現了變化！池昌旭飾演男主角「崔石(音譯)」，為巫師兼博物館館長，他對九尾狐具子紅產生興趣，生活也迎來具變！

👉延伸閱讀》

全智賢結束《暴風圈》...下部新劇搭檔池昌旭合作《人類X九尾狐》羅曼史！另一部喪屍電影《群體》開拍ing！

《人類X九尾狐》全智賢、池昌旭劇照

5.《再婚皇后》李浚赫、姜漢娜

熱門網漫作品《再婚皇后》真人版預計由李鍾碩、申敏兒、朱智勛、李世榮出演！該劇為人氣同名網漫翻拍改編，近期Disney+也公開四大主演劇照！值得注意的是，該劇在近期公開新卡司，李浚赫飾演「沃頓三世」為海因里的哥哥，東大帝國的前任皇帝。身為前任君主，擁有沉穩且威嚴的氣質。與西王國皇后克莉絲塔為夫妻，但兩人之間的婚姻更多出於政治聯姻而非愛情，姜漢娜飾演「克莉絲塔」西王國出身的皇后，沃頓三世的妻子，曾是海因里的青梅竹馬與初戀情人，卻因政治關係被迫與沃頓三世成婚，兩人將為該劇帶來更戲劇化的感情關係！

《我的完美秘書》李浚赫、《暴君的廚師》姜漢娜劇照

6.《稜角分明羅曼史》 朴珪瑛、朴炯植

《稜角分明羅曼史》預計由朴珪瑛、朴炯植主演。該劇是一部辦公室浪漫喜劇，故事講述一對男女過去在軍中有「惡緣」，後來重新在公司成為上司與下屬。在公事與私事之間，他們之間的「對立」與「合作」不斷交錯，隨著關係變化，他們的互動也將慢慢發展。朴圭瑛飾演過去曾在軍隊擔任高職(前輩）角色，但在公司重新與男主角相遇後，變成他的下屬。朴炯植飾演新創事業（創業）公司的CEO「羅政錫」，當他再次與前任軍隊主管「毒蛇」相遇，兩人重逢後上演身份逆轉的辦公室羅曼史！《稜角分明羅曼史》討論在Netflix播出！

《Happiness毒樓》 朴炯植、朴珪瑛《犬系戀人》劇照

以上就是近期韓劇曝光的新劇選角，卡司題材都相當特別呢，就讓我們期待這些新劇陸續播出吧！

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！