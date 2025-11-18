洪浦釗觀點》你挑戰我，我就挑戰你：中國精準的主權對主權報復

高市早苗（左）和習近平（右）。 圖：翻攝高市早苗IG、中國共產黨新聞網

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗以「存亡危機事態」視角提出「台灣有事就是日本有事」，這是日本政府首次把台灣問題制度化納入自身安保架構，而非只是政治人物的政策主張。但對中國而言，這不是一般性的外交表態，是針對其「台灣是中國內政」敘事體系的根本挑戰。也因此，中國這一輪反制不是情緒性批判，而是精準地從「主權領土」的方向回擊，以主權反制主權，從外交、軍事、輿論三線同步升級。

反制升溫，從外交批判到軍事威懾

高市談話直接觸動中國最敏感的神經。因為她不只是政治宣示，而是以「存亡危機事態」這一套「法律定義的安保概念」來處理台海，等於承認台海穩定是日本生存利益的一部分，迫使中國面對一個現實：台灣議題再也不是中國能單方面定義的「內政」，而是第一島鏈共同面對的安全核心。因此，高市講話一出，中國官方把高市描繪為「挑戰中國主權」，而這種定位，決定了中國後續反制的方向。

最先升高的是外交戰。中國外交部上下採高強度批判，國台辦同步操作「干涉內政」的敘事，官媒則將高市描繪為破壞區域和平的「挑釁者」。而外交火力只是一個起點，真正具威懾意味的，是軍事訊號。中國宣布在黃海中部進行 3 日實彈射擊演習，24 小時禁航，訊號明確，針對日本而非例行軍演。

主權報復打擊：宣示釣魚台主權到琉球地位未定論

更具意涵的是，中國海警16日宣布1307艦艇編隊「進入我釣魚島領海」巡航。中國過去雖常在釣魚台周邊活動，但這次強調的是「領海內」，這是對日本行政管轄權最直接的挑戰。相當於對日本宣告：「你挑戰我對台灣的主權，我就挑戰你在釣魚台的主權敘事。」

這是一次精準的主權對主權報復。

同時，中國也重啟另一個敏感工具：操作「琉球地位未定論」。從抖音、微博到官媒評論，關於「沖繩不屬於日本」、「琉球主權可再議」的內容再度大量出現，甚至再次炒作沖繩獨立、琉球藩屬史等敘事。這些訊息的擴散，並非要真的煽動琉球獨立，而是作為對日本的心理戰與政治壓力。中國想傳遞的訊號非常清楚：既然日本要在台灣問題上挑斷中國的主權神經，中國也完全有能力破壞日本在沖繩與釣魚台的主權敏感點。

這些對日本主權敏感點的施壓並非偶發，而是源自中國在第一島鏈戰略空間被壓縮的焦慮。正因如此，中國才以更直接的主權議題回擊日本的安保調整。

中國三個加劇中的地緣焦慮

首先，是中國對第一島鏈的戰略收縮感。日本公開把台海視為自身安保的一部分，使台灣議題從中國可單方面定義的「內政」走向區域安全的制度核心，也代表中國在第一島鏈的戰略活動將面臨更大的外部牽制。這種從「可以獨自處理」到「必須面對多方制衡」的轉變，正是中國最深層的結構性焦慮來源。

其次，是沖繩在台海衝突中的前沿地位。一旦台海情勢升高，美軍介入必然從沖繩出動，等於美日同盟將被直接拉入。換言之，沖繩的軍事位置讓台海危機不僅是日本的安全問題，而會立即上升為美日同盟整體的戰略事件。這才是中國最擔心被指出的現實。

第三，是輿論與認知戰的操作空間。近年中國對外資訊戰已把「琉球」納入素材庫，以挑動沖繩與東京之間的政治信任缺口。當其他戰略手段受到牽制時，這是最容易切入、成本最低的一條外部施壓管道，正好回應其在第一島鏈受限下的不安。這不是因為沖繩真的會「親中」，而是只要日本本土與沖繩矛盾增加、內部嫌隙擴大，就足以削弱日本面對區域威脅時的政策一致性與社會凝聚力。

台海安全不僅牽動日本，也牽動第一島鏈

因此，這一場中日衝突的真正本質，不是口水戰，而是印太安全架構的「主權再定位」。高市把台海從地緣熱點提升為日本安保體系的結構性議題，而中國則以釣魚台與琉球回擊，強化台灣議題的國際化成本。台海安全不僅牽動日本，也牽動整個第一島鏈。當中國試圖以「主權反制主權」的方式報復時，它同時也證明了另一件事：台灣，已經站在區域戰略中心。

（作者為東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

