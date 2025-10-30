為何《FF7 Rebirth》堅持用「黃色油漆」引導？總監直言：這是絕對必要的！

《FF7》（Final Fantasy 7）重製版第二部作品《FF7 Rebirth》推出時，就因為爬牆提示「黃色油漆」，引起玩家關於「破壞沉浸感」的討論。而最近，《FF7 Rebirth》總監濱口直樹在訪談中強調了「黃色油漆」的必要性。

黃色油漆是迷路玩家的救星。（圖源：Final Fantasy 7 Rebirth）

根據 GamesRadar+ 的訪問，濱口直樹理解部分玩家對這種引導方式是否影響遊戲世界觀的沉浸感存在疑慮，但他相信從遊戲設計的角度來看，適當的去引導玩家、提示可以互動的場景是不可或缺的一環。濱口總監認為，重點在於如何以剛剛好的方式呈現這些視覺引導，而非完全捨棄它們。

濱口直樹補充，從遊戲的角度來說，開發者要向玩家展示「他們可以做什麼、需要做什麼」，所以這種引導機制是絕對需要的，大家應該去討論的是如何去做引導這件事情，該用到怎樣的程度，以及最終的效率如何。

而對於「黃色油漆」的看法，玩家社群呈現兩極化的意見。畢竟不是所有玩家都很厲害，大部分還是會遇到卡關迷路、不知道哪些東西可以破壞的情況，所以放眼過去 10 多年來如《古墓奇兵》新三部曲、《秘境探險》、《刺客教條》、《靚影特務》、《惡靈古堡》等有攀爬或破壞機制遊戲，為了引導玩家的視覺去注意，都會在表面塗上白色、紅色或黃色的油漆，是遊戲業界看似粗暴卻又十分有效的一種提示方法。假如完全不提示，基本上都是遊戲內的隱藏彩蛋或是特殊獎勵。