煎牛排唱TWICE歌…顧客怒嗆「很憨」爆衝突！老闆：送你日不落的想念

記者簡榮良／台北報導

歌聲惹怨！昨（23）日晚間20時許，台北市東區一間知名牛排攤，發生口角糾紛，起因竟是23歲劉姓老闆一邊煎牛排、一邊唱TWICE歌應援，惹得47歲廖姓顧客不爽嗆：「唱歌很憨」，老闆「以歌聲報怨」加碼唱蔡依林《日不落》，朝對方怒喊：送你日不落的想念啦！寄出代表愛的明信片！讓現場民眾笑翻，所幸未釀肢體衝突，雙方互不提告，結束鬧劇。

23歲劉姓老闆一邊煎牛排、一邊唱TWICE歌應援，惹得47歲廖姓顧客（紅圈處）不爽嗆：「唱歌很憨」。（圖／網友kimmy__pt授權提供，未經同意請勿轉載）

經了解，23歲劉姓男老闆，一邊煎牛排、一邊唱歌，一旁消費的47歲廖姓顧客聽了很躁，手指著對方鼻頭怒嗆：「唱歌很憨」，老闆也怒了，放下鍋鏟回嗆：「愛台灣、愛周子瑜不行喔？」，甚至一不做二不休，加碼演唱蔡依林《日不落》，朝對方怒喊：送你日不落的想念啦！寄出代表愛的明信片！

糾紛過程全被一旁用餐民眾拍下PO網，網友紛紛留言：「老闆，可以唱伍佰的嗎？」老闆親回：常常在唱、「為了老闆這幾天找時間去捧場一下，請問現場聽得到本人唱歌嗎？」他親回：不忙的時候可以、「請問老闆你真的有開麥巴赫嗎？」他又回：沒有欸。無釐頭的鬧劇全因老闆轉念「以歌聲報怨」，獲得免費宣傳，想必日後生意興隆。

有民眾看不下去出聲制止顧客。（圖／網友kimmy__pt授權提供，未經同意請勿轉載）

警方表示，現場僅口角糾紛，無肢體衝突、無人攜帶武器，告知相關權益，雙方表示不需警方其他協助，警方於現場守望至民眾用完餐後才離去。

警方到場，顧客也說不出所以然，雙方互不提告。（圖／翻攝畫面）

