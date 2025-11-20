獨家／台鐵爆「攝狼」1男拍2男洗澡！刑警赴七堵宿舍搜索

台鐵七堵機務段男員工在彰化的駕駛宿舍拿手機拍下兩名男同事洗澡畫面。（圖／東森新聞）





今年5月，台鐵雙溪站才爆出有員工裝針孔偷拍同事案，5月下旬又有七堵機務段男員工，在彰化的駕駛宿舍拿手機拍下2名男同事洗澡畫面。出現連環偷拍犯，儘管事後這名駕駛已經離職，但擔心偷拍地點恐怕不只這幾處。檢警也擴大調查，除了要求當事人到案說明外，也到台鐵七堵機務段宿舍進行搜索，就怕多外站宿舍、乘客車廂都淪陷。

頭戴台鐵專屬帽、拖著行李，司機員休息完畢後，直奔月台繼續工作，隸屬七堵機務段員工，竟有駕駛在外站執勤時，偷拍同事洗澡。檢警在11/18抵達七堵機務段的員工宿舍進行搜索，據了解已經有人報案，而地檢署也已經全面調查，將相關資料全數帶回。

事發就在5月，一名男司機員值勤到中部，當晚入住彰化機務段宿舍，卻在淋浴間用手機偷拍2名男同事洗澡畫面。其中一名受害司機員隨即要求刪除照片，並向上通報。

司機員：「3、4個那個浴間，然後就是一般的門板，這樣隔起來而已。」

台鐵企業工會發言人吳長智：「被人家當事者看見，然後就跑去找副主任，他（偷拍者）就承認，承認完以後第二天的工作班，連跑都沒有跑，他就直接回七堵了，第二天人就失蹤啦，然後過了一個禮拜後，他就來辦辭職。」

同樣在今年5月，雙連站也有人在備勤室廁所裝針孔，疑似也是同一位張姓員工所為。即便台鐵強調，該名七堵機務段員工已經在6月初離職，但他曾經的工作地點遍佈全台，從列車上公廁到員工宿舍，恐怕還有更多旅客與同事已經受害。

據了解，七堵機務段的司機員平常需要到外站去支援，包含像是東部的宜蘭、蘇澳跟花蓮，還有西部的新竹跟彰化。如今爆出偷拍事件，也難保這些外站宿舍不會也跟著淪陷。

台鐵企業工會發言人吳長智：「只會講一句無聊啦，男孩子拍男孩子，是吃飽太閒嗎。」

工會發言人自己也是司機員，直呼真的「男」以理解。台鐵也強調，全面清查隱私空間，加強控管巡檢，確保員工安全與尊嚴。

