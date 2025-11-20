快訊／抓到了！月世界「百噸垃圾谷」監控手羈押禁見…指揮中心藏茶行

記者簡榮良／高雄報導

2天內抓到一干人等，但要繼續追幕後影武者！高雄燕巢區知名景點「月世界」遭人傾倒數十噸垃圾，深度達2層樓，現場流湯腐臭味混雜、蟲蠅盤繞；環保局從破袋中找到信件、藥袋、繳費單、訂購單等，確認來源是台南，最終於18日完成清運；未料，19日又發現另一谷，大夥疲於奔命。橋檢今（20）日發布新聞稿，指出已拘提多名被告到庭，其中28歲蘇姓監控人員遭羈押禁見。據悉，3家合法清運公司未將垃圾運至焚化爐，反而暫置某豬工廠，後續由犯罪集團隱藏在岡山茶行內的指揮中心接手，分趟傾倒至月世界山谷。

廣告 廣告

3家合法清運公司未將垃圾運至焚化爐，反而暫置某豬工廠，後續由隱藏在岡山茶行內的指揮中心調派，分趟傾倒至月世界山谷。（圖／翻攝畫面）

橋頭地檢署偵辦高雄市燕巢區、田寮區某 3 處山坡地遭不明人士傾倒廢棄物案，檢方19 日指揮刑大、岡山分局及會同環保局、林務署至山坡地履勘，發現現場遭不法集團傾倒大量家庭生活廢棄物約數百公噸。

專案小組於19、20 日至台南、高雄搜索貿毅公司、勗瑞公司、侑鴻公司及岡山某茶行等處，拘提傳喚28歲監控人員蘇男等多名被告到庭，並查扣重型曳引車1台、賓士轎車1 台；經檢察官訊問後，認被告蘇男涉犯廢棄物清理法 、組織犯罪條例等罪嫌 ，向法院聲請羈押禁見獲准 ，並持續擴大偵辦中。

環保局調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，共計13車次。（圖／翻攝畫面）

據悉，犯罪集團將指揮中心藏在岡山某茶行，密謀3家合法清運公司，不將垃圾依規定運往焚化爐，而是載到某處豬工廠堆置，再由指揮中心運籌帷幄，分趟丟到月世界山谷，大賺黑心財。

橋頭地檢署張春暉檢察長指出，已密集強勢查緝環保犯罪，近期偵辦和山光電案、大樹區統嶺段案、美濃區案、燕巢、田寮等案件，共羈押被告 20 人，扣押數十台重型機具、曳引拖車，檢察官依組織犯罪條例重罪偵辦，掃蕩廢棄物幕後核心犯罪集團，為下一代子孫保留最好的生活環境。

地檢署長警告，近期大峽谷、光電案、垃圾谷案件，一共羈押被告 20 人。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

月世界旁「又挖新垃圾谷」前後對比照曝光！破袋留訊息：台南同集團倒的

秋後算帳？「罵盧媽瀆職」…屏東賓士竟收台中罰單 養豬協會理事長笑了

滑輪選手「借屍還中國魂」參賽…身份被挖竟喊：感到光榮！運發局要查

不只1萬元…嘉義市「普發加碼到6000元」！黃敏惠曝最快領取時間

