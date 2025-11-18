獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先

有消費者不滿，趁著旅展優惠買7天歐洲聖誕賞雪行程，卻在出發前一個月收到旅行社通知有包團客買行程。（圖／東森新聞）





有消費者不滿，趁著旅展優惠買7天歐洲聖誕賞雪行程，卻在出發前一個月收到旅行社通知有包團客買行程，散客們都要改期，被問要不要改去希臘，更不滿旅行社說散客人數少就以包團優先，明明當時確認超過20人會成團才付款，後續喬了7天休假，現在行程全泡湯。對此，旅行社承認是內部疏失，將依合約賠償！

捷克布拉格廣場街邊道路裝滿各式聖誕裝飾，過節氛圍感拉滿，吸引各地民眾每年來慶祝，有台灣遊客趁著「11月旅展吸睛價格」買行程，距離出發「僅剩1個月」，業者卻說因為有「包團客」行程被迫取消。

消費者劉小姐：「我當下收到那個訊息的時候，我真的是非常的生氣，就好像有一種被旅行社欺騙的感覺，還有前面那些浪費的時間。」旅行社業務表示12月21出發的行程，被「其他業務包團」了，散客都要改期，是否考慮「改去希臘」，消費者無言這到底是哪招？

消費者劉小姐：「怎麼會因為其他人包團，那我們其他20幾個人都已經確定開團了，那我們這些人怎麼辦，不應該要因為旅行社他們想賺更多的錢，而去忽視掉我們已經購買的人的權益。」

消費者傻眼，說當初確定報名有20人以上會開團，才付了2人7萬9千多元費用，後續也跟公司努力喬了7天假通通都安排好，期待這次的交往週年旅遊，旅行社怎麼可以片面取消，散客權益擺在哪裡，更指控旅行社業務只說旅行社體系，散客人數若少就會以包團優先。

消費者劉小姐：「我們消費者可以合理懷疑是買A賣B，或是說他賣我其他行程，是因為其他行程賣不好，所以先引誘我們買這個行程。」

事後旅行社承認是內部業務作業疏失，將依照合約條款賠償，只是消費者原先排好的休假損失，北市消保官表示屬旅行社造成的額外損失，可以依法舉證提出賠償。

品保協會說明類似情況並非首例，定型化契約設立，是保障旅行社跟消費者，任一方違約都將賠償，消費者無奈，旅行社「疏失」毀了行程，未來散客是不是還得小心，用優惠價格買行程，隨時都可能有變卦。

