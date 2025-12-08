一名被稱為「緊張哥」的男子，以固定話術向店家借錢，聲稱車鑰匙和錢包被鎖在車內需要借錢坐車回家。調查發現，他擁有多項詐欺前科，足跡遍布基隆、桃園、新竹、台中、嘉義等地，共累積至少11件詐欺案件！最初他疑似以竊盜為生，後來發現自己具有表演天分，轉向詐欺取財。律師表示，這類小額詐欺案件，因為嫌犯是個人犯案，非集團，通常以普通詐欺罪論處。

獨／緊張哥2年前模樣曝 「全程沒演技 只有感情」。(圖／TVBS)

一名男子因詐欺行為引起社會關注，被稱為「緊張哥」的他，利用一套固定話術向店家借錢，聲稱車鑰匙和錢包被鎖在車內需要借錢坐車回家。經調查發現，這名男子擁有多項詐欺前科，足跡遍布基隆、桃園、新竹、台中、嘉義等地，共累積至少11件詐欺案件。近期他從桃園老家轉戰台中，繼續以同樣手法行騙，引發媒體報導與民眾警覺。

「車鑰匙被鎖」詐騙 緊張哥全台行騙11起。(圖／TVBS)

這名「緊張哥」的詐欺手法可追溯至兩年前。當時他身穿背心、短褲並戴口罩，已開始在桃園地區使用相同話術向店家借錢。他謊稱車鑰匙和錢包被鎖在車內，需要借1000元回家，但當時的演技尚不純熟，整個過程長達6分鐘，表現得較為生硬。

一名受害店家至今仍保留著「緊張哥」當初行騙時的監視器畫面和證件照作為報案依據。這位店家表示，看到他如此熱衷於詐騙表演，就知道他終有一天會再次出現在新聞中。果然，這位店家後來從新聞中認出了他，發現他已從桃園老家轉戰到台中繼續行騙。

調查人員前往「緊張哥」位於桃園的戶籍地址，發現該處已人去樓空。(圖／TVBS)

調查人員前往「緊張哥」位於桃園的戶籍地址，發現該處已人去樓空。一名鄰居表示，他已搬離超過一年。然而，信箱和大門上仍貼有多張通知書，要求他前往警察局領取訴訟文書。

根據判決書記載，「緊張哥」不僅有多件詐欺前科，最初疑似是以竊盜為生。可能是因為竊盜行為不一定每次都能成功，他發現自己具有表演天分，於是轉向詐欺取財，鑽法律漏洞。非案件律師陳頂新表示，這類個人戶頭的小額詐欺案件，通常以普通詐欺罪論處。

