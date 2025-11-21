用創意提升金融素養 存款保險徵件比賽得獎名單出爐

【記者羅伯特/綜合報導】中央存款保險公司（以下簡稱中央存保）主辦之「114 年大專院校存款保險短影音及金句徵件競賽」於今日(21日)舉行頒獎典禮。今年活動獲得全國青年踴躍響應，共吸引近300件創作投稿、來自74所大專校院參加，涵蓋影視、設計、企管、財金、觀光、語文、醫藥護理、軍警等多元領域，不少師長也在課程中鼓勵學生參賽，將金融教育結合創意表達，顯示存款保險議題在青年族群中日益受到重視。

圖說: 中央存款保險公司黃光熙副總經理(第二排左五)、中央存款保險公司業務處許麗真處長(第二排右五)與入圍短影音及金句競賽決選的同學共同合影。(圖片提供/中央存保)

中央存保表示，本次競賽旨在透過青年世代的創意，讓「存款保險」這項平常無聲無形的金融安全網，被更多人以更貼近生活、易理解的方式認識。存款保險制度不會出現在一般民眾的日常金融操作中，不需申請、也不需啟動，但如同空氣般不可或缺，一直默默守護著存款安全；當金融機構發生問題時，存款保險便會如同安全氣囊般迅速啟動，提供最即時、最實質的保障，安定金融體系。

廣告 廣告

圖說: 中央存款保險公司黃光熙副總經理於頒獎典禮恭喜所有入圍與得獎的同學，這些作品不僅展現創意，更是推動金融知識普及的重要力量。(圖片提供/中央存保)

中央存保指出，今年參賽作品涵蓋情境故事、短劇、Rap、街舞與創意金句等多元形式，成功將原本抽象的制度具象化、生活化，也讓觀賞者在短時間內留下深刻印象。學生以年輕世代的語言重新詮釋存款保險，使金融知識更具溫度及趣味性。

中央存保強調，青年世代的參與對推動金融教育具有重要意義。公司未來將持續辦理相關活動，鼓勵年輕族群對存款保險與金融知識的理解，讓更多創意投入金融教育。

最後，中央存保感謝各校師長及評審委員的支持，也肯定所有參賽同學的用心創作。透過本次競賽與學生作品的投入，相信將有助於讓更多民眾了解存款保險在日常生活中的默默守護，及對金融體系的信心。

得獎作品名單