用創意提升金融素養 存款保險徵件比賽得獎名單出爐
【記者羅伯特/綜合報導】中央存款保險公司（以下簡稱中央存保）主辦之「114 年大專院校存款保險短影音及金句徵件競賽」於今日(21日)舉行頒獎典禮。今年活動獲得全國青年踴躍響應，共吸引近300件創作投稿、來自74所大專校院參加，涵蓋影視、設計、企管、財金、觀光、語文、醫藥護理、軍警等多元領域，不少師長也在課程中鼓勵學生參賽，將金融教育結合創意表達，顯示存款保險議題在青年族群中日益受到重視。
中央存保表示，本次競賽旨在透過青年世代的創意，讓「存款保險」這項平常無聲無形的金融安全網，被更多人以更貼近生活、易理解的方式認識。存款保險制度不會出現在一般民眾的日常金融操作中，不需申請、也不需啟動，但如同空氣般不可或缺，一直默默守護著存款安全；當金融機構發生問題時，存款保險便會如同安全氣囊般迅速啟動，提供最即時、最實質的保障，安定金融體系。
中央存保指出，今年參賽作品涵蓋情境故事、短劇、Rap、街舞與創意金句等多元形式，成功將原本抽象的制度具象化、生活化，也讓觀賞者在短時間內留下深刻印象。學生以年輕世代的語言重新詮釋存款保險，使金融知識更具溫度及趣味性。
中央存保強調，青年世代的參與對推動金融教育具有重要意義。公司未來將持續辦理相關活動，鼓勵年輕族群對存款保險與金融知識的理解，讓更多創意投入金融教育。
最後，中央存保感謝各校師長及評審委員的支持，也肯定所有參賽同學的用心創作。透過本次競賽與學生作品的投入，相信將有助於讓更多民眾了解存款保險在日常生活中的默默守護，及對金融體系的信心。
得獎作品名單
最佳金句
原創短影音
首獎：銘傳大學吳逸心
首獎：世新大學 陳佑益
二獎：國立空中大學王郁旼
二獎：中華大學 吳秉翰
三獎：國立臺灣師範大學 林頎恩
三獎：臺北醫學大學 吳若湄
佳作：國立雲林科技大學 楊采璇
佳作：國立成功大學 魏誠德
評審特別獎：臺灣科技大學 杜晉安
評審特別獎：天主教輔仁大學 曾宥銨
網路人氣獎：國立中正大學 侯芷芸
網路人氣獎：國立臺北藝術大學 陳星瑜
