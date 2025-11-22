10張信用卡走入歷史 玉山、富邦入列 名單一次看

2025年即將進入尾聲，多家銀行開始進行信用卡相關業務調整，包括新光銀行、玉山銀行、上海商業銀行、台北富邦銀行等，共10張信用卡即將停發、停用或換新卡，提醒卡友留意。

新光銀行

新光金控與台新金控合併，旗下信用卡業務也將更動，新光銀行公告，「商務卡」、「世界商務卡」將於2025年12月1日起停止發行，2026年1月20日起停止所有續卡、換卡與補發服務。原卡可持續使用至2026年3月31日，但持卡人的累積紅利點數，將在2026年4月底全面歸零。

廣告 廣告

玉山銀行

玉山銀行宣布，「玉山統一時代聯名卡」合約將於2025年底到期，與統一確定不續約，舊卡可用至2025年12月31日，持卡人可著手換成玉山Unicard。

另外，「JCB晶緻悠遊聯名卡」、「商務御璽卡」、「悠遊聯名卡」、「幸運鈦金卡」同步展開整合，將在2025年12月16日停卡，也可換發玉山Unicard。

上海商業銀行

上海商業銀行2010年與全家國際餐飲股份有限公司合作發行的「大戶屋聯名卡」，合約於2025年10月31日終止，已自11月1日起停止使用，換卡轉為「上海小小兵回饋卡」。

台北富邦銀行

台北富邦銀行「DHC聯名卡」合約到期，11月1日起已停發，相關權益會併入「富邦J卡」。自今年中起，富邦已為客戶陸續寄發富邦J卡，已持有J卡的客戶則不用再另行換卡。

樂天信用卡

樂天信用卡公告，「樂天JCB玫瑰金卡」的相關優惠與權益於2024年底陸續到期，今年已全面停止發行；持有該卡片者，仍可繼續使用至卡片效期屆滿為止，並建議持卡人儘早換發成「樂天Panda J卡」。

更多中時新聞網報導

餐飲應援藍色 港都飯店優惠齊發

吳青峰人生沒計畫 只願媽媽吃好睡好

中島美嘉迷上台灣便當