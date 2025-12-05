異丙醇久放變「撒旦之母」！工人「自製長柄掃把」…摩擦引爆 魂斷工廠

記者羅欣怡／桃園報導

桶內儲存的異丙醇經常時間自然形成「撒旦之母」,宋姓工人清潔時意外引爆。（圖／桃園市勞檢處提供）

桃園一名64歲宋姓工人今年9月份，在清理化學儲存槽底部「結晶體」時，不慎引爆遭炸死，事後檢驗出「結晶體」竟是俗稱撒旦之母的三過氧化三丙酮。桃園市勞檢處調查，「撒旦之母」並非並非人工合成，而是長時間「自然形成」，工人清洗時因「1動作」引爆喪命。

照片中，鐵皮工廠內物品被炸得四散，一旁的鐵桶扭曲變形，工作區也是一片凌亂，都是爆炸後的碎屑，比人還高大的儲存槽底部直接炸出一個大洞，洞外還卡著一根已經燒焦、用多條束線綁在一起的延長掃把，當時，宋姓工人拿著它試圖清除，但沒想到意外引爆。

宋姓工人當時使用自製的延長掃把清潔槽底，疑因摩擦引爆。（圖／桃園市勞檢處提供）

桃園市勞檢處表示，爆炸發生後，立即會同消防局及警察局進行事故調查。初步瞭解，鐵工廠是承接他公司轉交之儲槽進行改裝作業，該儲槽原用於貯存異丙醇，發生災害前已無異丙醇，只剩結晶物存於槽底，宋姓員工拿長掃把掃除該結晶物時發生爆炸，導致不幸死亡。

儲存槽底部炸出大洞。（圖／翻攝畫面）

經鑑識分析後，發現該結晶物為高度爆炸性的三過氧化三丙酮（簡稱撒旦之母），研判爆炸原因為勞工在掃除結晶物時，因摩擦等因素引爆所致，已對該鐵工廠進行停工處分，並將調查後之檢查報告書，送交職安署審閱備查中；鐵工廠的張姓負責人警訊後依《過失致死罪》移送，但因家屬未提告、勞檢報告尚未出爐，檢方將張男請回。

