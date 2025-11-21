盧秀燕：沒台中通報、豬瘟和毒蛋早蔓延全國

▲台中市長盧秀燕認為，如果台中沒有通報非洲豬瘟，疫情可能已經嚴重蔓延。（圖／翻攝台中市議會YT，2025.11.21）

[NOWnews今日新聞] 台灣過去一個月接連發生非洲豬瘟與毒蛋事件，台中市都站在風暴最前線，尤其豬瘟事件讓市長盧秀燕聲望重創。今天她在議會答詢時忍不住抱怨，豬瘟和毒蛋都是中市府主動通報、主動送檢，「如果沒有我們通報，非洲豬瘟不知會蔓延到全國哪裡；第二批毒蛋跑出來，流入、流出的縣市都沒事，只有台中被罵到臭頭」。第二批毒蛋從彰化縣流出，事後被發現新北市未在第一時間公布，盧秀燕今天不忍了，砲火一開卻波及同黨執政的縣市。

今（11）日是非洲豬瘟事件滿1個月，國民黨台中市議員劉士州表示，台中市民過去對食安很有信心，最近卻不斷「烙賽」，非洲豬瘟事件導致3名局處長下台，主管們已負起政治責任，建議市府多鼓勵努力不懈的基層，並記取教訓好好檢討，別讓事件一再發生。

盧秀燕答詢時表示，非洲豬瘟、毒蛋都是台中市政府主動通報、主動送檢，否則不會有人知道，把關者很認真把問題找出來，事發後卻被罵到臭頭，對認真稽查通報者不公平。

她舉毒蛋事件為例，市府有案必報、辦到那裡查到哪裡，確保不會被吃下肚，如果食安處沒有日以繼夜稽查，沒人知道毒蛋已二度流出，只會淪為黑數。她進一步指出「如果沒有我們通報，非洲豬瘟不知蔓延到全國哪裡了？」「第二批毒蛋流出來，通報的人被罵得要死，其他流入（新北）、流出（彰化）的都沒事，只有台中被罵到臭頭！」她認為大家應該正面思考，別的縣市沒有通報、沒有監督，台中的把關者勇敢揭發真相，不僅沒獲肯定，反而被罵得臭頭，會讓勤於任事的基層人員心生畏懼。

