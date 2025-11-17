竹縣志願服務表揚暨社區成果展30日登場 手作體驗開放報名

志工SHIN起來X社區亮起來。





新竹縣「1１4年度社區我的家－志工SHINE起來×社區亮起來」志願服務表揚暨社區成果展，30日（星期日）上午9時至中午12時，在新竹縣政府大禮堂舉辦，當天結合社區特色及創意，規劃絹印布包、自然植物防疫防蚊包、彩繪木頭杯墊等手作體驗課程，還有限量社區市集抵用券。

社會處指出，志願服務表揚暨社區成果展活動內容豐富，包括觀賞講述在地深耕的故事及服務歷程的亮點志工及社區的影片、志願服務表揚，另外，也結合鄉（鎮、市）社區特色及創意，共同規劃出社區成果市集區及體驗區，展售社區美食與特色！體驗區有芎林鄉華龍社區與在地返鄉青年共創的絹印布包，峨眉鄉七星社區運用節醫減藥概念研發的自然植物防疫防蚊包，以及新埔鎮南平社區運用廢棄梨木製作藝術彩繪木頭杯墊！

社會處說，11月30日活動當天將發放限量200份社區市集抵用劵，每份面額100元，歡迎縣民呼朋引伴共下感受志工及社區的多元魅力及溫暖能量，支持與肯定社區特色！



