簡少年教你提升財富運勢心法 家中財位在何處？想招財先整理陽台

家中財位在何處？想招財先整理陽台？簡少年教你提升財富運勢心法

很多人都喜歡在家裡擺放招財物品，希望藉此提升財富運勢。簡少年到唐綺陽的Podcast《唐陽雞酒屋》，聊到最近天蠍能量很強，所以大家會關心性和錢相關話題。唐綺陽順勢請教簡少年如何找出正確的財位，這才發現原來財位並不一定是位於進門斜對角。

簡少年表示，不同的風水流派，財位的定義也都不同。簡少年在多方研究後，發現都有其準度和道理，但最先要看的是「健康」，畢竟有健康的身體才有辦法賺錢，所以他建議第一件事先整理好「心」，連帶檢視自己的居住環境。

想要提升財運，首先可以整理象徵「正財」的前陽台，再收拾象徵「不為人知的進財方式」的後陽台。簡少年建議，盡量不要在陽台長時間晾曬衣物，寧可直接烘乾。同時浴室也應該保持整潔，清除濁氣避免發霉，去除霉運後催財效果才會好。

至於為何坊間常說明財位在進門的45度角，簡少年說明，因為一開門氣流湧入，容易沉積在這個角度，所以財位其實就是家裡灰塵堆積最多最快的地方。只要把這個氣旋變成財氣，家裡就容易累積財富，因此房子越小越容易積聚財氣，找到正確的財位後，就可以把發財金之類的求財的物品放在上面。

市面上招財的物品繁多，簡少年覺得只要和財運有連結都可以，運用個人有感應的物品，改變原本屬於中性的氣場。就像是每個人跟性格較像的神明容易產生感應及緣分，簡少年偏好講義氣，所以每凡遇事必問關聖帝君，就連穿衣服、心情等都會抽籤詢問。

簡少年強調「環境的力量很大」，所以才會鼓勵家長要常常稱讚小孩。道家講求修心，簡少年希望大家不妨給「心」一個機會，除了相由心生，卡關等病症也可能從心而癒。當身體保持穩定，內心時常拂拭，感覺更有力量，好運自然隨之而來。