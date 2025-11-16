經典民歌響起 租稅宣導懷舊風

南區國稅局新營分局舉辦「稅月留聲～民歌再起」宣導活動，吸引不少民眾前往參加。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權∕新營報導

由財政部南區國稅局新營分局舉辦的「稅月留聲～民歌再起」統一發票租稅宣導活動，十六日下午在南市府民治市政中心市民廣場盛大登場，現場聚集眾多民眾，共同在悠揚的旋律中重溫舊時純真的民歌時光。

南區國稅局指出，這場活動邀請民歌界重量級卡司施孝榮、李明德及牧歌音樂工作室同台演出，輪番獻唱野百合也有春天、橄欖樹、外婆的澎湖灣、歸人沙城、拜訪春天等耳熟能詳的歌曲，現場觀眾也隨節奏一起合唱，氣氛溫馨感人。

廣告 廣告

現場除了經典民歌演唱外，還有趣味十足的闖關活動、捐發票換宣導品及政令宣導攤位活動，讓民眾在參與過程中，也能學習雲端發票知識及誠實納稅觀念。

新營分局表示，民歌代表著一個世代的青春與理想，透過結合文化與租稅教育的多元形式，不僅喚起跨世代的情感共鳴，也讓誠信納稅與雲端發票觀念在輕鬆氛圍中深植人心，此次活動成功匯聚音樂與公民意識的力量，展現政府推動文化創意與公共宣導的創新作為。

節目尾聲，伴隨著施孝榮〈恰似你的溫柔〉的悠揚旋律響起，在感動與歡笑聲中畫下句點，讓民眾留下難忘的回憶。