Andy奪走鐘獎隔天「家寧無預警上新片」！ 大素顏「修修臉」嗆：每天更喜歡自己
百萬YouTuber Andy老師15日在第7屆走鐘獎奪下「年度個人創作獎」，他站上舞台泛淚致謝，感性回顧一路走來的心路歷程，讓粉絲相當動容。典禮結束隔天，前女友家寧今（16日）無預警上架新片，大曬全素顏，提到「太赤裸」「每天更喜歡自己」等語，引發關注。
Andy奪獎感動落淚？ 台上真情告白惹粉絲哭成一片
Andy昨在走鐘獎台上哽咽說道：「我做了兩個200萬的頻道，直到現在才拿到第一個走鐘獎，所以這一路上我要感謝我的家人，我很感謝我生在很有愛的家人，我媽說人要懂得感恩，我記在心裡」。他特別感謝經紀團隊與律師的支持，「如果沒有他們我走不到台上，可能就此不在YouTube圈了」。表示今後「把台灣最美的風景記錄下來」是他努力的方向。
就在Andy奪獎隔天，家寧突然發布新影片〈噓！我的臉做了哪裡？超級赤裸素顏到派對女神：近期日常萬用妝＋愛用彩妝（新手也能0失誤好上手）〉。在影片介紹中寫道：「很多人以為我去動了哪裡？一起從素顏變精緻的神秘過程，揭曉！」並說：「化妝是『每天都讓自己更喜歡自己』的方式。」
家寧大素顏示範妝容？ 一句「每天更喜歡自己」網友罵爆
影片一開始，家寧以素顏現身，自嘲「太赤裸了」，額頭上方還可見痘痘痕跡。接著她示範近期最常化的妝容，從妝前保養、粉底、遮瑕到眼影、腮紅、唇彩與修容，全程教學。
家寧說道，這款妝容日常或派對都適合，她也談到自己對化妝的感受：「可以好好的打扮自己，愛自己，然後讓自己的每一天都可以重新的愛上自己，這是我覺得化妝最大的魔力，化完的時候就眼睛為之一亮，然後就非常享受跟投入在這裡。」完成妝容後，她臉上的痘印也明顯消失，整體妝效明亮乾淨。
然而，影片曝光後，網友一面倒痛批：「我放一個🍌看能不能超越家寧的按讚數」「前面的假笑假到一個新境界」「你還有臉啊？我今天才知到放！大開眼界」「人品比外表重要」「心臟不知道可不可以整形「你有臉拍？！」「趕快抓進去關一關「腳本是某知名藝人寫的嗎？」
Andy老師月薪不再5.5萬！台下一畫面感動粉絲：他終於有錢了
YouTuber Andy老師今年3月控訴「眾量級CROWD」頻道與收入，通通遭到前女友家寧一家人全部奪走，生活一度陷入瓶頸，引起全台譁然。事隔大半年後，Andy老師復仇成功，不僅收入恢復穩定，更在昨（15日）摘下走鐘獎最大獎項。就有網友發現，Andy老師在台下的一個舉動，直呼：「終於有錢了！」中時新聞網 ・ 19 小時前
走鐘獎／家寧現身典禮？Andy遭虧前女友只要錢 苦笑反應全被拍下
第7屆走鐘獎盛大舉行，小尾巴、怡岑的串場脫口秀表演，狂虧每位今年爆出爭議的網紅，瞬間讓全場氣氛嗨到最高點，一開始扮成兒童台姐姐的怡岑就大虧Jomen減肥有不同size，螢幕上更出現Jomen不同時期的模樣，最後一旁的小孩問怡岑，為何《靈能的挑戰》沒有入圍，怡岑更學家寧經典台詞：「我告訴你，我也不知道！」台下的Andy老師也露出苦笑。鏡報 ・ 1 天前
Andy才奪走鐘獎！家寧無預警上新片：每天都重新愛上自己
Andy才奪走鐘獎！家寧無預警上新片：每天都重新愛上自己EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
Andy走鐘獎上台了！哽咽「我媽說別害人」 孫生、蘿拉典禮全中箭
在第七屆走鐘獎中，YouTuber Andy老師從頒獎人邰智源手中接過「年度個人創作者獎」，獲得評審團的肯定。這份殊榮是對他揭發「家寧一家」事件影片的肯定，該影片至今已突破千萬次觀看，被視為年度最具影響力的內容。Andy老師在台上分享獲獎感言時表示，影片花費大量成本至今未回本，並強調自己感謝人情味，同時感謝成長於充滿愛的家庭，母親教導他做人要守本分、懂得感恩且不害人。TVBS新聞網 ・ 1 天前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
Andy好幾夜睡不好：一直流眼淚 主持人讚「身無分文的超人」
Andy老師表示，自己好幾天都睡不好，因為一直看留言，一直流眼淚，拿拿摳提到看影片時很感慨，不過看到留言區時又很感動，「大家都給你很正面的鼓勵！」拿拿摳問他，「又要應付俗世又要維持創作，最難的部分是什麼？」Andy老師透露，「就多出去旅行吧！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
從負債到封王！Andy奪走鐘獎淚訴十年路 粉絲見一幕感動喊：他終於有錢了
第七屆走鐘獎頒獎典禮上，「最慘台男」Andy老師以〈公開帳本〉影片翻轉形象，榮獲「年度個人創作獎」，重返人生高峰。不僅在典禮現場獲得觀眾熱烈掌聲，Andy在典禮上發表得獎感言時語帶哽咽，坦言這支揭露過往帳目真相的影片至今仍未回本，但獲獎代表他的努力終於被看見。他...CTWANT ・ 23 小時前
走鐘獎／High咖得獎上台開酸「粿王不倫戀」 感謝女友「沒吵著去美國玩」
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）登場。鏡報 ・ 1 天前
走鐘獎嘟嘟人奪「有夠烙賽獎」！Ian感謝賀瓏 博恩台下翻白眼反應曝
第七屆走鐘獎於今（15）日於壹電視舉辦頒獎典禮，其中備受關注獎項之一的「有夠烙賽獎」由百萬YouTuber「 The DoDo Men嘟嘟人」以「我們真的帶賀瓏去非洲了」奪下，引起現場熱烈歡呼，對此當嘟嘟人上台領獎時，成員Ian與Eric在台上致詞時，脫口而出「感謝賀瓏」，更是又掀起一波話題，見台下的博恩他「捂耳翻白眼」的表情，是讓現場的眾人笑翻。太報 ・ 1 天前