Andy奪走鐘獎隔天「家寧無預警上新片」！ 大素顏「修修臉」嗆：每天更喜歡自己

Andy（左）奪下走鐘獎，隔天家寧（右）突然上架新影片。（翻攝andy1994x IG、 秘月期POPOO YouTube頻道）

百萬YouTuber Andy老師15日在第7屆走鐘獎奪下「年度個人創作獎」，他站上舞台泛淚致謝，感性回顧一路走來的心路歷程，讓粉絲相當動容。典禮結束隔天，前女友家寧今（16日）無預警上架新片，大曬全素顏，提到「太赤裸」「每天更喜歡自己」等語，引發關注。

Andy奪獎感動落淚？ 台上真情告白惹粉絲哭成一片

Andy昨在走鐘獎台上哽咽說道：「我做了兩個200萬的頻道，直到現在才拿到第一個走鐘獎，所以這一路上我要感謝我的家人，我很感謝我生在很有愛的家人，我媽說人要懂得感恩，我記在心裡」。他特別感謝經紀團隊與律師的支持，「如果沒有他們我走不到台上，可能就此不在YouTube圈了」。表示今後「把台灣最美的風景記錄下來」是他努力的方向。

就在Andy奪獎隔天，家寧突然發布新影片〈噓！我的臉做了哪裡？超級赤裸素顏到派對女神：近期日常萬用妝＋愛用彩妝（新手也能0失誤好上手）〉。在影片介紹中寫道：「很多人以為我去動了哪裡？一起從素顏變精緻的神秘過程，揭曉！」並說：「化妝是『每天都讓自己更喜歡自己』的方式。」

家寧拍片示範從素顏道完妝的過程。（翻攝 秘月期POPOO YouTube頻道）

家寧大素顏示範妝容？ 一句「每天更喜歡自己」網友罵爆

影片一開始，家寧以素顏現身，自嘲「太赤裸了」，額頭上方還可見痘痘痕跡。接著她示範近期最常化的妝容，從妝前保養、粉底、遮瑕到眼影、腮紅、唇彩與修容，全程教學。

家寧說道，這款妝容日常或派對都適合，她也談到自己對化妝的感受：「可以好好的打扮自己，愛自己，然後讓自己的每一天都可以重新的愛上自己，這是我覺得化妝最大的魔力，化完的時候就眼睛為之一亮，然後就非常享受跟投入在這裡。」完成妝容後，她臉上的痘印也明顯消失，整體妝效明亮乾淨。

然而，影片曝光後，網友一面倒痛批：「我放一個🍌看能不能超越家寧的按讚數」「前面的假笑假到一個新境界」「你還有臉啊？我今天才知到放！大開眼界」「人品比外表重要」「心臟不知道可不可以整形「你有臉拍？！」「趕快抓進去關一關「腳本是某知名藝人寫的嗎？」

