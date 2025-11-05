「綠燈秒跳紅燈」害違規？ 騎士怨搶錢 交通局：已修復

台中市 / 綜合報導

台中一名機車騎士騎車經過西屯區1處路口，原本路口的綠燈下一秒直接跳到紅燈，完全沒有黃燈緩衝，騎士緊急煞車，還是超過停止線，事後他在網路抱怨「還沒普發一萬就要先搶一些回去嗎？」民眾也認為，除了被開罰，如果害人緊急煞車才更危險。交通局說，當時路口的號誌燈故障了，獲報後已經派員修復，恢復正常。

機車騎士騎到路口，正要通過的瞬間，綠燈一秒變紅燈，他來不及煞車，放慢動作再看一次，從綠燈變綠燈，中間沒有黃燈緩衝，騎士想緊急煞車，還是超過停止線，如果被檢舉闖紅燈，可能會被開罰，騎士事後在社群上PO文，質疑「還沒普發一萬就要先搶一些回去嗎？」非當事騎士說：「會有爭議，到底是要算綠燈還是算紅燈，直接跳紅燈的話，這樣已經快越過線的人，這樣很危險。」

除了罰單，民眾都說這樣害人緊急剎車才更危險，這是在台中西屯科湳愛琴橋旁邊的路口，實際回到現場，路口的紅綠燈已經恢復正常，綠燈後轉黃燈，才變紅燈，當時直接變紅燈，是因為號誌燈故障，交通局交通規劃科股長謝邦柱說：「該址號誌已修復並恢復正常運作，後續也會加強號誌設施巡檢。」交通局已經將號誌燈修復完成，強調未來會加強號誌燈巡檢，避免造成意外。

