「行政院全面迎戰」！藍白又強修財劃法 卓榮泰嘆：造成更大問題

新版《財劃法》爭議燒不停，不僅分配公式搞烏龍，導致多縣市稅款不增反減，中央有超過300億發不出去；藍白近日再聯手通過該法修正案，明定地方一般性補助款「不得少於前1年度核列金額」。對此，行政院長卓榮泰今（17）日指出，該修正案將造成比之前更大的問題，「行政院會全面迎戰」。

「謝謝各位關心，我也覺得非常遺憾跟訝異」，卓榮泰表示，上禮拜他在立法院備詢時就說過，這禮拜行政院會對《財劃法》修訂版本進行正式討論，且國發會及財政部主計總處，先前已發文邀請各地方政府做最後確認，沒想到立法院卻匆匆忙忙通過再修訂的《財劃法》。

行政院長卓榮泰。（圖／民視新聞）

對此，卓榮泰指出，新版《財劃法》將造成更大問題，比過去公式計算錯誤問題還大，將造成縣政府總預算無法編列。他補充說道，這部分內容會於今天做最後認定，並於禮拜四行政院會，還是會依照與地方政府會談之結果，於院會中通過並送立法院審議。

最後，卓榮泰也期盼，能夠有更均衡公平、縮小城鄉差距，且讓全民共享的《財劃法》，這個才是因應之道；而對於立法院在野黨團突然動作，他強調「行政院會全面迎戰」。

