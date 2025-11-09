金控深化永續淨零！綠色信託點數消費生活化 碳權支持大型馬拉松賽事

副總統蕭美琴9日出席「金融博覽會」，右為新光人壽董事長魏寶生。（圖／台新新光金提供）

金融深化科技與AI應用，延伸至永續淨零領域，像是永豐金控提出綠色整合性信託與ESG永續投資方案；富邦金控創業界之先成為首家以碳權支持大型馬拉松賽事；台新新光金控則是以「台新Point」串聯綠色消費，展示全新改版的兌點功能與綠生活商城精選推薦，鼓勵民眾以日常行動實踐永續生活。

以今天登場的田中馬拉松來說，活動期間交通接駁、物資供應、醫療支援等皆產生碳排放，富邦金控擴大對綠色賽事的支持，宣布提供所購買之自願性碳權，抵換田中馬拉松自2022年啟動碳盤查以來，至2025年所產生的碳排放；持續Run For Green™倡議，全台八縣市五年來栽種了10萬棵樹；賽衣採用環保科技咖啡紗製作、補給站使用無淋膜環保紙杯，以及賽道補給品採購當地的農產品，減少運輸產生的碳排。

同時，副總統蕭美琴9日出席「金融博覽會」，新光人壽董事長魏寶生陪同導覽展區設計理念與AR理財體驗區特色，並說明金融機構如何運用科技創新推動智慧金融與永續發展，同時強化金融安全與提升民眾理財體驗。

田中馬拉松跑友透過現場攤位互動，響應永續。（圖／富邦金提供）

永豐金控董事長陳思寬與團隊則是說明DA BOSS創業金融服務平台、DAWHO多幣 FIDO Debit卡與股票禮品卡等，與ibrAin智能理財、永豐智投與大戶投-智能投資APP等；以及綠色整合性信託與ESG永續投資方案，從滿足綠能產業轉型發展所需的多樣化信託服務，到將環境、社會與治理（ESG）議題納入投資策略。

中信金控資訊最高主管賈景光表示，「AI信用卡秘書」不僅能比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據民眾的消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認，保障消費者的用卡安全。

