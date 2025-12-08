鍾佳濱考察無人載具 籲跨部會推動全面應用 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院財政委員會今（8）日至南部多個研究機構考察年度預算執行情況，立委鍾佳濱擔任召集人，率行政部門針對無人載具技術、運動建設與全民健康計畫進行瞭解。他表示，在賴清德總統宣布啟動8年1.25兆國防特別預算之際，無人載具不應被侷限於軍事用途，更應在救災、農業巡護、教育與公共安全等領域全面應用。

鍾佳濱指出，國防特別預算平均每年編列約1562億元，但健保支出一年即近一兆元，顯示國家安全與民生保障皆屬重要支柱。他強調，無人載具技術具高性價比及跨領域效益，「不能只讓國防部、海委會來推動，而是各部會都應投入」。

鍾佳濱舉例，若面臨香港大型住宅火災等狀況，無人機可協助偵查災情與延伸救援；農業部可運用無人機追蹤野生動物或協助巡護，在烏俄戰事現場，無人載具也被用於前線醫療補位，「這些都顯示無人載具是民生科技，也是國防科技」。

本次考察第一站來到金屬中心，簡報涵蓋無人載具自主研發、應用布局、政府採購與國產供應鏈架構。鍾佳濱表示，賴政府推動國防自主，不僅要採購裝備，更要厚實產業能量，「科技的大單、長單要落在台灣廠商身上，提高自製率，才會形成軍民雙用的產業升級」。

第二站則前往船舶暨海洋產業研發中心，了解無人船艇運用、模擬訓練與國艦國造能量。鍾佳濱指出，評估未來教召制度納入無人載具操作訓練，「教育訓練模擬器是落實政策的重要工具」。

座談中，無人載具系統產業發展協會指出，目前協助恆春機場建置展示與測試環境，完善驗證流程；多家廠商反映，若採購僅以價格競標，恐造成虧損、品質差異，建議政府制定健康採購制度。對此，經濟部回應，將以「非紅色供應鏈」為原則持續投入預算，強化自主能力。

鍾佳濱最後強調，無人載具是「國家的新科技基礎建設」，未來要跨部會整合政策、預算與人才，「不只是國防能用，而是全民能用」。他也呼籲行政院以長期策略推動產業化，使本土科技真正落地，成為台灣防衛能力與科技產業升級的核心動力。

照片來源：鍾佳濱辦公室

