香港宏福苑大火26小時：不斷攀升的死亡數字，在希望和絕望中掙扎的親人
45歲的鍾先生和太太養了隻貓，住在大埔宏福苑宏昌閣十年。他向BBC中文記者表示，火從地下燒到自己住的23樓，只是十分鐘的時間。
當日下午3點多，他接到電話，知道大廈着火了。當時太太和貓還在家裡，逃不出來，他馬上從公司趕回家。到了現場，火勢已經非常猛烈，整棟大廈燒得通紅，火舌夾着黑色濃煙從窗戶躥出去。
11月26日下午，香港大埔居屋宏福苑發生五級火警，至今已造成至少55人死亡，包括一名消防員。明火27日下午仍未完全熄滅，記者發稿時已焚燒超過26小時。早些時候港府公佈的數據是44人死亡，279人失聯。這已是香港至少63年來最致命的火災。
屋苑有8座大廈，去年開始進行大維修，外牆全架起竹棚，被綠色圍網包裹。宏昌閣是起火的第一棟——火苗從這裡出發，然後一棟棟蔓延吞噬。
消防處曾表示，現場温度非常高，承認救援困難。
一開始，鍾先生和太太還能聯繫得上。太太在電話裡對他說，自己躲在臥室裡，但煙霧越來越大，頂不住了，快要暈過去。鍾先生焦急，但無能為力，只能一直提醒太太「撐住」。二人只能靠WhatsApp溝通，但晚上7點以後，他再聯繫不上太太，「應該真的暈了......我都不敢再打她的電話。」他對BBC中文說。
鍾先生衝進現場找消防員，「不斷求救、求救了幾十次」。消防員說已經派人上去，但還沒救得到。天開始亮了，火還沒有燒完，這一整晚上他都在現場留守。
記者27日早上找到他時，鍾先生雙眼通紅，身邊有弟弟陪着。他們不理解火為什麼會燒得那麼快。弟弟展示着手機裡煙霧瀰漫的照片，哽咽着說，「十分鐘就已經這樣，是沒可能逃生的，根本是強行把人焗死了......」
等待
這場火災的死亡人數已經追上1962年8月深水埗大火的紀錄。當時的火災奪走44條人命。此後香港於1964年仿效美國建立火警分級制度。宏福苑火災之前最近的五級火警發生在2008年的嘉禾大廈，造成4人死亡。
宏福苑大火發生在11月26日下午接近三點。82歲的鄔婆婆向BBC中文記者回憶，當時自己正在宏盛閣的家裡跟幾個鄰居打麻雀。突然間，朋友們逐一接到親人來電，告知「隔壁着火了」。朋友們打開電視看，發現原來是同一屋苑的宏昌閣着火，大家心想着「沒事」，就繼續打。
但玩不到一局，朋友的丈夫又打來，說火已經燒過來了。她們只好動身，慢慢坐電梯下樓。
到了地下，濃烈的燒焦味湧進鼻子，鄔婆婆才發現同一屋苑內7座大廈都已經着火。她的心開始亂起來、「很不舒服」，不明白為什麼起火。她後來聽別人說，裝修師傅抽煙，綠色的網就是這樣被燒起來。
記者找到鄔婆婆時，她坐在宏福苑旁邊廣福邨的平台，身邊有一名外傭陪着她。朋友已經四散，尋找落腳地，有人建議鄔婆婆到酒店暫避，兒子也說要來接她，但鄔婆婆說不想走。
這個屋子她住了42年。「我說你（兒子）不要來，我不會去；我要坐在這裏看看它怎樣情況，它（大火）平靜了，我才安樂。」
但大火沒有休止。下午6點天黑後，失聯個案不斷增加，消防將火警升至五級。8點，消防公布有13人死亡，包括一名為37歲的消防員。
有居民在火災現場高舉寫有家人名字的紙皮，詢問有否見過家人蹤跡；有人焦急如焚，直接去醫院等候。
記者在位於沙田的威爾斯親王醫院急症室找到另一位鍾先生。他的女朋友與住在宏昌閣的60歲父親失聯，所有親戚到不同醫院候命，等待一個機會，看看救護車上是否有自己的親人。
午夜失聯的母親
大火整整燒了一夜。記者在翌日9點再到達現場時，火勢明顯受控，受波及的7棟大廈中，剩下3棟仍有零星明火。所有大廈外牆被薰黑，剩下棚架殘骸，天空飄着黑煙。
大埔民政事務處昨晚開放廣福社區會堂、東昌街社區會堂，為受災居民提供臨時庇護中心；中華基督教會馮梁結紀念中學亦提供暫避服務。
截止27日早6時，罹難人數已升至44人，另有279人仍然失聯。
40歲的馮小姐還沒有找到自己的母親。
她與父母一起住在宏昌閣。昨天她和父親上班，剩下長期病患的母親一人在家。火燒起來後很快往上攻，困住了母親。一開始，馮小姐收到鄰居的電話，知道她與母親在一起躲在廁所裡，大家照應，但到午夜12時，她與鄰居失去聯絡，直到現在。
她曾經報警。她今早接到警方電話，反問母親會否有可能已經自行逃生。馮小姐很生氣，情緒激動，「我已經失聯了......宏昌閣燒到什麼情況，你比我們清楚！需要救援的人可否可以自行逃生得到？」
據2021年政府人口普查數據，宏福苑總人數為4,643人。根據消防署數字，救援行動中共動用128架消防車、57架救護車，共767名消防及救護人員。
現場市民大多神色凝重，臉上露出疲態。下午，記者在現場看到負責運送屍體的車輛開始到場運送遺體。有家屬在場認屍後，需要親友攙扶離開。
火警鐘聲？
所有受訪者均表示大廈火警鐘沒有響過，全是從新聞或親友口中得知着火消息。
72歲的陳婆婆自己一個在家。火燒來的時候，她「只聽到外面很吵、很吵」。直到在韓國旅行的女兒看到新聞，給陳婆婆打電話，讓她趕緊拿電話鑰匙出來，陳婆婆才逃了下去。
陳婆婆說，她沒有聽到火警鐘聲。
宏福苑一共有八座，接近2000戶，是上世紀80年代初入伙的居屋屋苑，樓齡達42年，自去年開始進行大維修，接近完工階段。這一次維修工程金額高達3.3億港幣，每戶住戶需攤分接近16萬至18萬。
陳婆婆說，自維修開始，她就很害怕。她經常在家裡聞到焦味，「在家有時候很臭」。維修時聲音很大很吵，她也會問女兒，「在家怕不怕有什麼問題？」
目前已知的讓大火迅速蔓延可能因素包括大修期間圍網的材料、窗戶貼有易燃的發泡膠板、當時的風力等。官方尚未說明起火原因，但保安局局長鄧炳強表示，消防發現兩處「不尋常」，除了防水帆布及塑膠布阻燃效果低於合規格物料外，另一疑點是大廈玻璃窗貼上易燃發泡膠。
鍾先生氣憤地說，幾乎每一天都看見工人在抽煙，有時候在家裡也會聞到味道，「每個人都知道。」他又記得，每一戶家窗戶外都被貼上發泡膠板，工程公司的說法是防止玻璃爆破，「沒有想過它一燒燒到那麼厲害。」
警方在凌晨以涉嫌「誤殺」為由拘捕3名男子，分別是大廈維修工程公司的董事及顧問。廉政公署已就宏福苑大維修工程懷疑涉及貪污展開調查。
78歲的梁太記得工人們曾經說過，新年之前就會完工了，她很期待。「因為搞了很久，很悶，很不舒服，又黑漆漆的。」
維修從去年7月開始。根據業主法團的網站，工程包括外牆打鑿、換喉、石屎修葺等。棚架從8月開始搭起，至今超過一年。
每次工人開工，為了避開粉塵，梁太都會跑到街上去。昨天火燒來的時候，她正在超市買東西，聽見旁邊商戶大喊「着火了」。她衝到街上去，在警方封鎖線外站着，眼看着火從一邊燒到另一邊，從地下冒上大廈樓頂，然後爆炸，「砰，好像一塊火球」。
「每個人都站在那裡看，出不了聲。」隔天，她和丈夫再回到現場，情緒軟化，她才開始哭起來。梁太告訴BBC中文，自己一家是最早入住宏福苑的一批，分期供款10年，住了40年。家一夜變成頹垣，她整晚失眠，「今早看到它火小一點，心都舒服點 ，我現在才懂哭。」
救援
許多市民在火災發生後馬上行動起來。不少人在社交平台上協作分享尋人訊息。11月26日晚入夜後，也有市民自發前往大埔支援。
午夜12點左右，曾任消防隊長的Linus與朋友準備濕紙巾、茶和棉被，從港島乘的士前往大埔社區會堂。沿路上都看見不少香港人組成人鏈傳遞物資。
他目測，在社區會堂裡約有100人，而在場幫忙的市民有300人左右，大家分發物資時均相當有序。Linus形容，凌晨時分現場無家可歸的人很多都睡不着，在看手機或現場的直播。大約到凌晨3點，物資大致分配和整理完成，他最後於5時離開。
天亮以後，物資仍不斷湧進大埔。有人創建了社區資源整合網站以及報平安表單； 有市民響應呼籲前往紅十字會捐血，不少捐血站出現人龍。
Mandy是其中一位。今日中午，她在網絡上看到呼籲捐血的消息，想着自己是O型血，可以出一點力，於是詢問老闆能否在午飯的時間前往捐血。
到達荃灣捐血站後，Mandy觀察到前方已經有約20人在排隊，後來又來了30多位。大家都沒有說話，默默去排隊，「那種感覺就是大家都懂大家在做什麼。」她告訴BBC中文記者。
她記得今早坐巴士上班時，整車人都很安靜，大家都在低頭關注火災的發展。她很感謝消防員的付出，「每個人都還在等希望，而這些希望都是消防員帶給他們」。
下午3時，消防處表示大火死亡人數升至55人，當中包括兩名外傭。
消防處副處長黃嘉榮強調，到這一刻從來沒有放棄，不排除會救出更多傷者。
