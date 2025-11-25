Anthropic發表Opus 4.5旗艦模型，整合微軟Excel、推「無限聊天」功能、標榜比Gemini 3 Pro安全
在Google推出Gemini 3 Pro之後，AI新創獨角獸Anthropic也不甘示弱，正式宣布推出其旗艦模型的最新版本——Opus 4.5。
此次更新鎖定辦公生產力場景，特別是針對微軟Excel進行深度整合。Anthropic強調，新系統在程式編寫 (coding)、電腦操作 (computer use)，以及辦公室任務上均具備SOTA (State-of-the-Art)等級的效能表現。
Claude for Excel：側邊欄整合，效率提升15%
此次更新的最大亮點之一，是「Claude for Excel」功能的全面開放。該工具將聊天機器人直接整合至微軟Excel的側邊欄中，目前已向所有Max、Team與Enterprise版本方案用戶提供。
功能上，它不僅支援樞紐分析表 (pivot tables) 與圖表製作，還內建了檔案上傳功能。Anthropic指出，根據早期測試者的回饋，使用此工具在內部評估中獲得20%的準確度提升，以及15%的效率增益。
解決失憶痛點，「無限聊天」登場
針對AI聊天機器人常遇到的「金魚腦」問題，Anthropic推出了名為「無限聊天」 (infinite chat)的新功能。
只要是付費用戶，Claude將不再受限於傳統的上下文視窗 (context window) 錯誤，能夠在跨檔案與長對話中保持記憶的一致性。Anthropic表示，這是用戶最常敲碗要求的功能之一。
此外，Claude for Chrome的瀏覽器擴充功能，現在也已開放給所有Max版本用戶使用。
強化代理工作流，安全性優於Gemini 3 Pro
在效能方面，Opus 4.5在代理工作流 (agentic workflows) 上有所改進，新模型更擅長自我修正流程。
更重要的是，Anthropic表示Opus 4.5是其「迄今最安全的模型」。根據官方評估，該模型在拒絕「提示注入」 (prompt injection)類型的攻擊表現上，甚至超越了競爭對手Google的Gemini 3 Pro。
推出時程
Anthropic Opus 4.5從即日起已透過其全系列App與API開放使用，而針對開發者，新模型的API定價為每百萬組Token以5美元起跳價格計費。
