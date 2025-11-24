無「線」束縛隨插即用！金士頓推首款雙介面行動固態硬碟

記者李鴻典／台北報導

全球記憶體與儲存品牌金士頓宣布，正式推出旗下首款無須額外接線的雙介面行動固態硬碟，為需隨時隨地進行資料備份與傳輸的使用者，提供實惠、可靠且便攜的儲存解決方案。

Kingston Dual Portable SSD。

全新雙介面行動固態硬碟採用輕巧的隨身碟外型，搭配堅固金屬外殼，兼具便攜性與耐用性。同時搭載 USB Type-A 與 Type-C® 連接器，無需額外轉接頭或傳輸線，即可在筆電、桌機、手機與各式行動裝置間自由切換使用。不論是處理工作檔案、分享資料，或旅遊時即時備份照片、釋放手機容量，皆能輕鬆完成。

廣告 廣告

此外，此產品支援 USB 3.2 Gen 2傳輸介面，最高可達1,050MB/s 讀取速度與 950MB/s 寫入速度，並提供最高 2TB 的大容量，能存取大型檔案、高解析度照片與 4K 影片。讓使用者隨身攜帶重要資料，打造個人化行動資料中心，全面提升生活與工作效率。

雙介面行動固態硬碟提供 512GB、1TB 與 2TB 多種容量選擇，並享有五年有限保固、免費技術支援與金士頓一貫的頂極可靠品質，為使用者提供全面且安心的產品保障。

另，Lenovo 推出全新 ThinkStation PGX。此款外型精巧、效能強大的個人工作站，專為 AI 研究人員、開發者、資料科學家、專業人士、學生及應用程式工程師打造，購入後即可投入 AI 模型的開發、微調與推論。

ThinkStation PGX（圖中）與ThinkPad P14s（圖右）。PGX採用 NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，可支援2000億參數模型，並可透過雙機串聯運作多達4050億參數。

ThinkStation PGX 採用 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片，提供高達 1 PetaFlop 的 AI 運算效能，相當於 1000 TOPS（每秒兆次運算），最高可支援 2000 億參數的大型生成式 AI 模型。搭載 128 GB 統一系統記憶體（coherent unified system memory），開發人員可進行實驗、微調或推論最新一代推理型 AI 模型。若需要進一步強化運算能力，開發人員還可將兩台 ThinkStation PGX 串聯運作，以支援多達 4050 億參數的超大型 AI 模型。

ThinkStation PGX 預先配置 NVIDIA DGX OS 與 NVIDIA AI 軟體堆疊，並整合 PyTorch 和 Jupyter 等開發者熟悉的工具和架構。開發人員可直接在 PGX 上進行大型 AI 模型的原型建構、微調與推論，並可無縫部署至資料中心或雲端。

ThinkStation PGX 已正式在台推出。建議售價 NT$135,499 起（1TB SSD 含一年保固）， NT$148,599（4TB SSD 含一年保固），可加價升級三年保固。企業用戶享專案售價並附 3 年 Lenovo Premium Support 服務，詳洽 Lenovo 相關業務窗口。

更多三立新聞網報導

一圖看本周氣溫上上下下 氣象署曝各地最低溫

三星粉絲專屬禮遇！TWICE 2026年台北大巨蛋演唱會「保留席次」一招卡位

東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看

子瑜回台開唱！曾經讓她不敢發聲的世界，如今卻在高雄讓她Feel Special

