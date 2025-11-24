Waymo自駕在美迅速擴張...創投、前特斯拉AI高管讚「開創新時代」...蕭上農：當他國越大範圍使用，台灣將像二流國家

近年自動駕駛技術逐漸成熟，美國科技龍頭Alphabet旗下自駕子公司Waymo的服務，在美國更是突破每週15萬次搭乘，並在該國各大城市積極佈點。Inside創辦人蕭上農提到，美國創投公司投資者與前特斯拉AI主管皆看好未來自駕變革，未來將劃分成自駕普及「前與後」的時代。他也說，當有越多國家更大範圍使用無人計程車與自動駕駛時，台灣會看起來像個二流國家。

直至目前，Waymo為全球無人計程車服務中最成熟、可靠，且擁有最多實務經驗的自駕品牌，目前已在美國鳳凰城、舊金山、加州、亞特蘭大等城市長期營運，並預計於2026年打入邁阿密、華盛頓特區、拉斯維加斯等地。

蕭上農指出，當更多國家更大範圍地開始使用無人計程車與自動駕駛時，台灣看起來就像個二流國家。



蕭上農提到，美國紐約一家創投公司USV的投資者尼基爾（nikhil）於社群X上發文評論Waymo，表示在舊金山搭一週後，回到一個非自動駕駛的城市會感到越來越奇怪，感覺如同2014年至2016 年，在還沒有Uber的城市裡會感到奇怪一樣。



尼基爾表示，在離開舊金山時，感覺人們持續低估自動駕駛普及化和無所不在的二階效應，而他認為這種普遍存在的漠不關心，很大程度上是因自動駕駛車輛的推廣，相對而言一直都是循序漸進的，未來也會是如此。



蕭上農指出，尼基爾援引的OpenAI創始團隊成員、前特斯拉AI主管卡帕提（Andrej Karpathy）的貼文內容也表示，對自動駕駛感到莫名的興奮，並說這將是數十年來第一項能顯著改變戶外實體空間和生活方式的技術。



對於自動駕駛，卡帕提說，未來將有更少的停放車輛和停車場，車內外人員的安全性大幅提高，並減少噪音污染，為人類騰出更多空間。他認為，人類的大腦和注意力可從「車道跟隨」中解放，投入其他追求；運送實體物品與貨物會變得更便宜、更快速、也可程式化，「這不會一夕之間發生，但未來將會有自動駕駛之前的時代，以及之後的時代。」

(圖片來源：蕭上農臉書)

