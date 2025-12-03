印度強制手機預載「Sanchar Saathi」防詐App，但蘋果似乎將以隱私與資安為由拒絕配合
印度政府近期對手機製造商下達一項引發爭議的命令，要求所有品牌必須在手機中預先安裝一款名為「Sanchar Saathi」的國營網路安全App。不過，蘋果方面傳出將以影響隱私為由，將不會遵守此項指令，並且計畫向印度當局提出抗議。
90天內強制預載，甚至要求推送給舊機
Sanchar Saathi (意為「通訊夥伴」) 是由印度電信部開發的應用程式，印度政府表示其主要功能是加速尋找遺失或被竊的手機，並且防止設備遭濫用。
根據印度政府發出新聞稿聲明，所有手機製造商 (包含三星、小米等) 必需在90天內配合，將此App預載於新設備中。而對於已經售出的手機，甚至被要求應「盡力」透過軟體更新進行推送安裝。
批評者憂淪為監控工具
儘管立意看似良善，但這款App卻引發了強烈的隱私擔憂。
批評者指出，此App需存取大量敏感權限，尤其在Android版本甚至要求取用通話紀錄、簡訊、位置及相機等使用權限，而印度反對黨領袖甚至批評此舉是在監視人民，形同國家級的間諜軟體。
蘋果方面則傳出認為預載第三方App (尤其是政府機構提供App)違反其全球隱私政策，可能破壞iOS系統的安全性架構。
官方說法矛盾：部長稱「可刪除」，但文件卻寫「不可停用」
面對排山倒海的質疑，印度通訊部長Jyotiraditya Scindia稍早出面滅火，強調該App預載與否採「完全民主且完全自願」 (completely democratic and fully voluntary)形式，手機用戶可隨時將其停用或刪除。
不過，這與印度電信部發出的官方要求卻存在明顯矛盾。要求中明確指稱App必須在設備首次設定時「清晰可見且可存取」，同時其功能將不得被停用或限制(functionalities are not disabled or restricted)。
由於資訊存在矛盾混亂情況，使得外界對於印度政府的真實意圖更加存疑。而蘋果若堅持拒絕配合，是否會演變成新的法律攻防戰，或是迫使印度政府修改指令，將是後續觀察重點。
