LINE Pay Money開通小編實測教學！iPASS MONEY還有餘額怎麼辦？信用卡要重新綁定嗎？LINE POINTS還能用嗎？超完整QA一次看

LINE Pay Money今（3）日下午3時上線，將取代原本的一卡通iPASS MONEY，全面升級使用者的轉帳、繳費與支付功能。儘管操作方式和之前相似，但背後的銀行帳戶有所變更，餘額得手動移轉才行。究竟LINE Pay Money開通怎麼用？LINE Pay Money功能有哪些？信用卡要重新綁定嗎？LINE POINTS點數還能使用嗎？iPASS MONEY還有餘額怎麼辦？Yahoo新聞編輯室一次替您解惑！

LINE Pay Money上線，將取代原先iPASS Money的功能，提供用戶更完整的電子支付使用體驗！（示意圖／Getty Images ）

LINE Pay Money開通怎麼用？手把手帶您做

LINE Pay用戶只要簡單三步驟，即可快速開通成為「LINE Pay Money」帳戶會員。（截圖取自／LINE Pay）

步驟1：更新LINE或LINE Pay版本

將LINE App（iOS下載請點我、Android下載請點我）更新至15.18.1版（含）以上，LINE Pay App（iOS下載請點我、Android下載請點我）更新至4.9.0版（含）以上。更新後，從12月3日下午3時起開啟LINE錢包，就會看到新的開通提示。

步驟2：完成身分驗證

開通電子支付帳戶必須完成身分驗證。本國人請準備國民身分證、非本國人則須使用有效的中華民國居留證，系統會要求用戶依照指示拍攝證件並進行資料確認。

步驟3：綁定銀行帳戶

身分審核通過後，用戶必須至少綁定一個銀行帳戶，才能使用儲值、提領功能。

以下截圖為小編親自實測示範，請按截圖上標示的數字順序完成操作：

-

LINE Pay Money是什麼？

LINE Pay Money是電子支付的一種。大家過去使用的LINE Pay系統，包含第三方支付服務LINE Pay與一卡通電子支付服務iPASS MONEY。隨著LINE Pay Money電子支付公司成立，LINE Pay和iPASS MONEY宣告分手，意味著LINE Pay把支付引擎收回自家管理。

簡單來說，想要使用儲值、提領、好友轉帳、生活繳費等功能，以前打開LINE Pay後，得點進iPASS MONEY；未來打開LINE Pay，不會再看到iPASS MONEY，取而代之的是LINE Pay Money。

＊第三方支付：由第三方業者進行購物金的代收、代付，讓用戶可以順利進行交易。

＊電子支付：功能更進階，代收、代付之外，還可進行轉帳、儲值、提領的功能。

LINE Pay Money為什麼要開通？開通後有哪些功能可以用？

讀者朋友若想繼續使用以前iPASS MONEY在LINE Pay裡提供的儲值、提領、好友轉帳、生活繳費等功能，就必須開通LINE Pay Money。開通LINE Pay Money電子支付帳戶後，以前您熟悉的下列功能，便都能繼續使用：

連結銀行帳戶儲值、提領： LINE Pay Money可以連結銀行帳戶，提供用戶進行儲值、提領。

LINE好友轉帳： 可以透過LINE好友聊天室即時轉帳、轉帳邀請或發送紅包。

生活繳費： 可以透過LINE Pay Money，繳交水電費、瓦斯費、停車費等費用。

交通服務：可以透過LINE Pay Money，使用乘車碼搭乘捷運等交通工具，相關功能將逐步開通。

LINE Pay會消失嗎？我只用LINE Pay、不用LINE Pay Money可以嗎？

可以！LINE Pay Money上線後，既有的第三方支付服務LINE Pay不會消失。用戶不論是否註冊成為LINE Pay Money會員，皆可將LINE Pay綁定信用卡，在LINE Pay的合作通路付款，並搭配持有的LINE POINTS點數或LINE Pay優惠券折抵消費金額哦！換句話說，如果您不會使用到儲值、轉帳等功能，只會使用LINE Pay，不開通LINE Pay Money也沒有關係。

未開通LINE Pay Money電子支付帳戶，未來將無法使用儲值、提領、轉帳、生活繳費等功能；不過，既有第三方支付「使用綁定的銀行卡付款」的功能依然還在。（截圖取自／LINEPay官網）

LINE Pay Money上線後，原本綁在LINE Pay的信用卡要重新綁定嗎？

不用！開通LINE Pay Money服務後，原本綁在LINE Pay帳號下的本人信用卡及簽帳金融卡會自動移轉，可以直接使用，不必重新輸入卡號。

LINE Pay Money上線後，先前累積的LINE POINTS點數還能使用嗎？

可以！開通LINE Pay Money服務後，照樣可以使用您已累積的LINE POINTS點數。然需留意，無論透過何種管道，LINE POINTS的有效期限皆為最後一次獲得點數當日起算180日止，因此只要持續獲得LINE POINTS，該帳號內的所有點數將會一併延長有效期限。

但若LINE POINTS超過有效期限，將會立即失效且無法復原。可以開啟LINE應用程式，依序點選錢包⭢LINE POINTS⭢頁面上方點數總額旁的「歷史紀錄」，查看有效期限。

LINE Pay Money上線後，iPASS MONEY還能用嗎？

12月3日～12月31日過渡期 ：LINE Pay內還是看得到iPASS MONEY，但僅剩提領、好友轉帳、查詢餘額、瀏覽帳戶紀錄功能。

2026年1月1日起停止服務：LINE Pay裡不會再看到iPASS MONEY，等同停止服務。讀者朋友若想使用繼續iPASS MONEY，請改下載一卡通iPASS MONEY App（iOS下載請點我、Android下載請點我）。

iPASS MONEY裡面還有餘額，我該怎麼辦？

不用擔心錢錢不見！12月3日～12月31日過渡期間，您還是可以在LINE Pay裡的iPASS MONEY，將剩餘金額提領出來，提領方式有兩種：

方法1：LINE Pay主頁⭢iPASS MONEY⭢提領

先提領回銀行帳戶，LINE Pay Money上線後，再儲值到LINE Pay Money帳戶使用。

＊請注意，LINE Pay不會直接幫您把 iPASS MONEY 的帳戶餘額，轉到 LINE Pay Money 帳戶，若想在 LINE Pay Money 帳戶使用餘額，請務必操作上述步驟。

方法2：LINE Pay主頁⭢iPASS MONEY⭢跨機構轉帳

透過「跨機構轉帳」功能，將剩餘金額，轉帳到您的銀行帳戶。

我已經綁定在iPASS MONEY的生活繳費項目，之後還會有繳費通知嗎？

12月3日起，LINE Pay不會再發送iPASS MONEY通知，您在iPASS MONEY帳戶綁定的生活繳費項目，敬請自行留意繳費時間。如需更多資訊，請點擊參考一卡通官網服務移轉說明。

