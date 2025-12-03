LINE Pay Money開通小編實測教學！iPASS MONEY還有餘額怎麼辦？信用卡要重新綁定嗎？LINE POINTS還能用嗎？超完整QA一次看
LINE Pay Money今（3）日下午3時上線，將取代原本的一卡通iPASS MONEY，全面升級使用者的轉帳、繳費與支付功能。儘管操作方式和之前相似，但背後的銀行帳戶有所變更，餘額得手動移轉才行。究竟LINE Pay Money開通怎麼用？LINE Pay Money功能有哪些？信用卡要重新綁定嗎？LINE POINTS點數還能使用嗎？iPASS MONEY還有餘額怎麼辦？Yahoo新聞編輯室一次替您解惑！
LINE Pay Money開通怎麼用？手把手帶您做
步驟1：更新LINE或LINE Pay版本
將LINE App（iOS下載請點我、Android下載請點我）更新至15.18.1版（含）以上，LINE Pay App（iOS下載請點我、Android下載請點我）更新至4.9.0版（含）以上。更新後，從12月3日下午3時起開啟LINE錢包，就會看到新的開通提示。
步驟2：完成身分驗證
開通電子支付帳戶必須完成身分驗證。本國人請準備國民身分證、非本國人則須使用有效的中華民國居留證，系統會要求用戶依照指示拍攝證件並進行資料確認。
步驟3：綁定銀行帳戶
身分審核通過後，用戶必須至少綁定一個銀行帳戶，才能使用儲值、提領功能。
以下截圖為小編親自實測示範，請按截圖上標示的數字順序完成操作：
LINE Pay Money是什麼？
LINE Pay Money是電子支付的一種。大家過去使用的LINE Pay系統，包含第三方支付服務LINE Pay與一卡通電子支付服務iPASS MONEY。隨著LINE Pay Money電子支付公司成立，LINE Pay和iPASS MONEY宣告分手，意味著LINE Pay把支付引擎收回自家管理。
簡單來說，想要使用儲值、提領、好友轉帳、生活繳費等功能，以前打開LINE Pay後，得點進iPASS MONEY；未來打開LINE Pay，不會再看到iPASS MONEY，取而代之的是LINE Pay Money。
＊第三方支付：由第三方業者進行購物金的代收、代付，讓用戶可以順利進行交易。
＊電子支付：功能更進階，代收、代付之外，還可進行轉帳、儲值、提領的功能。
LINE Pay Money為什麼要開通？開通後有哪些功能可以用？
讀者朋友若想繼續使用以前iPASS MONEY在LINE Pay裡提供的儲值、提領、好友轉帳、生活繳費等功能，就必須開通LINE Pay Money。開通LINE Pay Money電子支付帳戶後，以前您熟悉的下列功能，便都能繼續使用：
連結銀行帳戶儲值、提領：LINE Pay Money可以連結銀行帳戶，提供用戶進行儲值、提領。
LINE好友轉帳：可以透過LINE好友聊天室即時轉帳、轉帳邀請或發送紅包。
生活繳費：可以透過LINE Pay Money，繳交水電費、瓦斯費、停車費等費用。
交通服務：可以透過LINE Pay Money，使用乘車碼搭乘捷運等交通工具，相關功能將逐步開通。
LINE Pay會消失嗎？我只用LINE Pay、不用LINE Pay Money可以嗎？
可以！LINE Pay Money上線後，既有的第三方支付服務LINE Pay不會消失。用戶不論是否註冊成為LINE Pay Money會員，皆可將LINE Pay綁定信用卡，在LINE Pay的合作通路付款，並搭配持有的LINE POINTS點數或LINE Pay優惠券折抵消費金額哦！換句話說，如果您不會使用到儲值、轉帳等功能，只會使用LINE Pay，不開通LINE Pay Money也沒有關係。
LINE Pay Money上線後，原本綁在LINE Pay的信用卡要重新綁定嗎？
不用！開通LINE Pay Money服務後，原本綁在LINE Pay帳號下的本人信用卡及簽帳金融卡會自動移轉，可以直接使用，不必重新輸入卡號。
LINE Pay Money上線後，先前累積的LINE POINTS點數還能使用嗎？
可以！開通LINE Pay Money服務後，照樣可以使用您已累積的LINE POINTS點數。然需留意，無論透過何種管道，LINE POINTS的有效期限皆為最後一次獲得點數當日起算180日止，因此只要持續獲得LINE POINTS，該帳號內的所有點數將會一併延長有效期限。
但若LINE POINTS超過有效期限，將會立即失效且無法復原。可以開啟LINE應用程式，依序點選錢包⭢LINE POINTS⭢頁面上方點數總額旁的「歷史紀錄」，查看有效期限。
LINE Pay Money上線後，iPASS MONEY還能用嗎？
12月3日～12月31日過渡期：LINE Pay內還是看得到iPASS MONEY，但僅剩提領、好友轉帳、查詢餘額、瀏覽帳戶紀錄功能。
2026年1月1日起停止服務：LINE Pay裡不會再看到iPASS MONEY，等同停止服務。讀者朋友若想使用繼續iPASS MONEY，請改下載一卡通iPASS MONEY App（iOS下載請點我、Android下載請點我）。
iPASS MONEY裡面還有餘額，我該怎麼辦？
不用擔心錢錢不見！12月3日～12月31日過渡期間，您還是可以在LINE Pay裡的iPASS MONEY，將剩餘金額提領出來，提領方式有兩種：
方法1：LINE Pay主頁⭢iPASS MONEY⭢提領
先提領回銀行帳戶，LINE Pay Money上線後，再儲值到LINE Pay Money帳戶使用。
＊請注意，LINE Pay不會直接幫您把 iPASS MONEY 的帳戶餘額，轉到 LINE Pay Money 帳戶，若想在 LINE Pay Money 帳戶使用餘額，請務必操作上述步驟。
方法2：LINE Pay主頁⭢iPASS MONEY⭢跨機構轉帳
透過「跨機構轉帳」功能，將剩餘金額，轉帳到您的銀行帳戶。
我已經綁定在iPASS MONEY的生活繳費項目，之後還會有繳費通知嗎？
12月3日起，LINE Pay不會再發送iPASS MONEY通知，您在iPASS MONEY帳戶綁定的生活繳費項目，敬請自行留意繳費時間。如需更多資訊，請點擊參考一卡通官網服務移轉說明。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※全新電子支付服務（LINE Pay Money）
※提領是什麼意思？（iPASS一卡通）
※客服管道（LINE Pay行動支付）
其他人也在看
LINE Pay分家！「這動作」收15元 一招可省錢
「LINE Pay獨立上線，與iPASS MONEY分家！」用戶必須重新申請帳號並完成身分認證，原本儲存在iPASS MONEY內的餘額將維持不變，但自2026年起必須使用獨立的APP操作。此外，回饋點數也從LINE Points改為iPASS綠點。專家建議，民眾應把握過渡期，處理好舊餘額轉移事宜，並持續關注兩平台未來的優惠活動，以獲得最大消費利益！TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
抓到了？基隆自來水遭污染 環境部：國光客運保修廠涉嫌重大
基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆和新北汐止地區用水；環境部今（3）日表示，稽查人員於12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠），未設處理設施、未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，涉重大違規，由環保局當場依法告發並令相關作業停工，此外，也已鎖定其他疑似污染源，目前正蒐證中。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 39
跟iPASS MONEY分家！LINE Pay Money三步驟開通 五大QA一次看
LINE Pay錢包將在今年底前和一卡通iPASS MONEY分家，全新電子支付服務「LINE Pay Money」將在今（3）天起正式開啟服務，同樣可使用轉帳、儲值、生活繳費等，三步驟快速開通；至於台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
高市早苗再度重申！日本政府對台立場不變
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關主張觸動中國敏感神經，迄今中日外交僵局未解，依舊是日本國內政壇關注焦點。高市早苗今（3）日在參議院全體會議上，再度被問及日本政府對台灣的立場，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 423
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
高中試卷答案「台灣」寫「中華民國」被扣分？校方討論後給分
一名網友貼出國立岡山高中期中考卷說，「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」，引發熱議。 岡山高中今天說明，題目國家名稱寫明為「台灣」，學生填答「中華民國」， 雖然正確答案是「台灣」，經校內教師討論，認為考試主要是在測驗學生是否理解GDP計算及認知，因此決定給分，並已修正線上成績系統，會向學生說明。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 224
獲頒瑞典另類諾貝爾獎 唐鳳：AI有助鞏固民主
（中央社斯德哥爾摩2日綜合外電報導）台灣無任所大使暨自由軟體程式設計師唐鳳今天在瑞典獲頒「另類諾貝爾獎」前受訪表示，人工智慧（AI）能用於鞏固民主及社群凝聚力，而非讓人用來持續瀏覽網路負面消息。中央社 ・ 11 小時前 ・ 249
LINE Pay Money今上線！前百萬名搶「3年0手續費」
（記者許皓庭／綜合報導）LINE Pay 今（3）日正式推出全新電子支付服務「LINE Pay Money」， […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 1
孕婦意外變「孕夫」女同性伴侶試管嬰兒求子路顛簸 ：不會輸給性別【Yahoo有故事】
玲玲和葵葵是一對女同性伴侶，決定簽下一紙婚約，攜手走人生下半場。本來，她們的人生計畫裡沒有孩子，認為只要能一起生活、旅行、吃美食，就是一個完整的家。問及為何後來想要有小孩？玲玲不諱言，是看到朋友施作試管嬰兒成功，有小孩的生活樣貌，讓她開始想像「家」的另一種可能。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 6 小時前 ・ 14
電支大戰開打 一卡通iPASS MONEY「耶誕購物節」最高回饋26％
LINE Pay（7722）今（3）日宣布，全新電子支付服務「LINE Pay Money」下午3時正式上線，在LINE Pay Money全面提供儲值、轉帳、分帳、生活繳費服務的同時，原本由一卡通 iPASS MONEY提供的相同服務隨即中止，正式進入服務移轉的「宣告期」，用戶只能查詢餘額、提領、自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
【動畫說時事】LINE Pay Money今天上線！ 啟用需完成這3步驟
LINE Pay子公司連加電子支付「LINE Pay Money」將在今天（12/3）下午3時上線，取代原本的一卡通iPASS MONEY，新服務功能包含轉帳、繳費、支付等，操作介面大致相同，但就像換了一組銀行帳戶，使用者必須完成3項設定才能啟用。 使用者可在LINE App「錢包」頁面看到新的LINE Pay Money，官方要求必須完成三步驟：更新LINE至 15.18.1以上版本、建立LINE Pay Money帳戶並通過身分驗證，以及綁定銀行帳戶與信用卡進行驗證。 完成設定後，即可使用儲值、提領、轉帳、繳費、交通乘車碼、餘額付款等多項服務。至於iPASS MONEY將暫時保留至今年12/31，但是功能受限，僅能進行查詢餘額、轉帳、提領等基本操作。太報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
LINE Pay Money電支今上線 前100萬用戶前3年提領0手續費
LINE Pay（7722）今（3）日宣布，子公司連加電子支付的全新電子支付服務「LINE Pay Money」正式上線，全面升級全台超過1310萬用戶的行動支付服務，服務範圍涵蓋儲值、轉帳、分帳、生活繳費，用戶更新LINE應用程式、開通LINE Pay Money帳戶後即可使用，LINE Pay更自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 5
林楚茵稱瑞幸咖啡會滲透 蔡明彥：恐握你個資、位置及消費行為
[Newtalk新聞] 對於中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵質疑點餐時透過它的app，可能會給中國滲透個資，國安局長蔡明彥今(3)日備詢時認同，「它的app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握你的個資、位置、消費交易行為，他提醒大家注意」。假如用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。 中國啡連鎖店瑞幸咖啡可能來台展店，它的點餐流程，包括透過apps及線上點餐。民進黨立委林楚茵今日質詢國安局長蔡明彥時表示，中國滲透多元，是否會透過企業方式控制台灣。經濟部長龔明鑫說，經濟部沒有收到來台投資的訊息。瑞幸目前在美國證交會被質疑作假帳。現在最擔心的是它假代理，真實質經營。瑞幸咖啡如果上市，它要用掃描QR Code方式要求國人點餐時必須輸入相關資訊，包括手機可能下載了它的app。有中資演唱會進來台灣，要透過售票系統，經過台灣嚴格要求的實名制，是否會給中國需要的個資？「這會不會對國安局來講是一種新的滲透模式？」 蔡明彥則說，國安局對中國app資安非常重視，才會發布一連串的報告，做必要的警示。對於中國大陸連鎖咖啡店會不會進駐台灣問題，新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 16
5款中國APP亮資安紅燈 不只抖音、小紅書
[NOWnews今日新聞]快檢查你的手機！數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險，不僅可能讓信用卡被盜刷，遭竊取聲音與面部後，還可能...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 6
LINE PAY、iPASS MONEY分家 桃捷2大異動
[NOWnews今日新聞]因應LINEPAY、iPASSMONEY即將終止合作，今（3）日起，桃園捷運調整部分電子支付功能，原使用LINEPay乘車碼者，要改下載使用iPASSMONEYApp乘車碼過...今日新聞NOWNEWS ・ 41 分鐘前 ・ 發起對話
用戶超多！數發部點名：5款App有資安風險
手機可下載各式App，但不少應用程式會存取個人資訊，數發部今點名抖音、小紅書、微博、微信與百度雲盤等5款App存在隱藏風險，可能蒐集個資並涉及跨境資料傳輸，造成高度隱私疑慮，提醒民眾下載App時應提高警覺，並遵守3大原則，下載前看清隱私政策、只開必要權限、善用防毒與電信防護工具，以降低個資外洩風險。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
免費 AI 恐迎「限量時代」？OpenAI、Google 同步大砍旗下 AI 免費使用額度
2025 年即將劃下句點，但越是靠近年底，AI 生圖與生成影片的使用量卻是不停攀升，導致 OpenAI 與 Google 不約而同針對旗下 Sora 與 Nan三嘻行動哇 ・ 3 小時前 ・ 1
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 86
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 370