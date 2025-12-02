果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」 蘋果一次淘汰8款經典機種
蘋果公司於 2025 年 12 月更新其官方停產／過時產品名單，此次共有 8 款舊產品被列入「停產」清單，意味著從此不再提供官方維修或零件支援，包括備受歡迎的第一代 iPhone SE。對許多長期使用者而言，這代表著一段科技時代的正式落幕。
根據官方公告，這次進入停產名單的產品包括：
iPhone SE（第一代）
iPad Pro 12.9吋 (第 2 代)（Wi‑Fi 與 Wi‑Fi + Cellular 版本）
Apple Watch Series 4 的 Hermes 與 Nike 特別版（40 mm 和 44 mm）
Beats Pill 2.0 無線藍牙喇叭
蘋果的產品支援政策中指出：當某款設備自停止銷售日起滿 7 年，即自動歸類為停產／過時產品。此後，官方維修中心及授權維修商都將停止受理與訂購零件。先前在停售 5–7 年期間被歸為「過時」狀態的機種，則仍可申請維修，但修復成功與否取決於零件庫存。如今這 8 款產品已跨入停產階段，也就是說——一旦硬體故障，官方管道不再提供協助，用戶只能仰賴第三方維修或自行更換設備。
第一代 iPhone SE 自 2016 年推出，以小巧機身與平價定位，吸引不少喜愛輕便或單手操作的用戶。時至今日，這款曾風靡市場的「經典 iPhone」正式退出官方支援名單，對忠實使用者而言，無疑是一大衝擊。其他被列入停產的設備，如 iPad Pro、Apple Watch 及 Beats 音響，也曾代表蘋果不同世代的主要產品線；此次一起走入停產，也象徵蘋果一代產品週期的結束。
對於仍在使用這些舊機的消費者來說，若裝置日後故障，官方維修與零件支援都將無法提供，建議儘早評估是否升級設備，或尋求可靠的第三方維修方案，以免面臨無法修復的窘境。
