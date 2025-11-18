《F1電影》要拍續集？導演證實討論中「我很樂意繼續拍」

《F1電影》。（圖／華納兄弟提供）

由布萊德彼特主演的《F1電影》今年在全球票房突破6.31億美元，叫好又叫座，先前幾度傳出拍攝續集的可能性，近來導演約瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）受訪時再度表示，非常希望能夠拍攝續集。

導演約瑟夫柯辛斯基被問及，觀眾是否有可能再看到布萊德彼特飾演的桑尼海耶斯回到賽道時，他向《Deadline》表示，已經和製片們開始討論這件事，「我個人非常想看看桑尼海耶斯未來還有哪些冒險，也很想知道APXGP車隊和約書亞皮爾斯後來怎麼了，他的職涯會如何發展。」所以他很希望能敘述這個故事的下一章，「我們才剛開始發想，這個階段真的很有趣，因為可以隨意思考會變成什麼樣子。」

約瑟夫柯辛斯基看到全世界觀眾對於本片的回響，相信很多人都很想看到續集，「我很樂意繼續拍攝，因為拍攝這部電影的過程非常愉快。」話雖如此，除了要等導演空出行程，布萊德彼特也相當忙碌，有多部主演將接連拍攝和上映，包括目前正在拍攝的《從前，有個好萊塢》續集《The Adventures of Cliff Booth》以及正在開發中的《瞞天過海》續集。

