今變天「剩16度越晚越冷」雨下不停 明清晨跌破12度

氣象署指出，今天（18日）受到東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷，外出請注意保暖並記得攜帶雨具，中部及花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22至24度，而南部天氣變化仍不大，清晨為20、21度，高溫為27、28度，不過到晚上各地溫度會再下降；降雨方面，迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，另外竹苗、花東及恆春半島亦有零星降雨機率，而中南部地區仍為多雲到晴。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下，北台愈晚愈冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

各地區氣溫為：北部20降至13度、中部16至29度、南部18至31度、東部15至29度。

最新模式模擬顯示，明日、週四（19、20日）迎風面水氣逐日漸減；明日北部、東北部及東部有局部短暫降雨，北台偏涼微冷；週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。明日、週四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但北台氣溫比前週降了不少，仍應注意穿著調整。

最新模式模擬顯示，週五至下週日（21至23日）迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。下週一（24日）下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降。

氣象專家林得恩則分享，「整天冷」跟「早晚冷」的差別，他表示，有時候冷空氣南襲，一整天都冷，這多與當時冷氣團或是強烈東北季風影響有關。當冷空氣厚度「很深」時，不只是地面冷，連1500公尺以上的空氣也都一起變冷；就算是太陽照射，也無法讓地面有效加熱增暖。加上雲多、沒有陽光；少了日照，自然回不了溫。再一點，由於冷空氣持續輸送，東北季風整天吹，冷空氣一直補充，就連白天也被冷風「壓著」冷。

另一種，「早晚冷、白天暖」，這種情況多發生在輻射冷卻或乾冷高壓籠罩時。由於環境水氣減少，雲量也跟著不多，天空晴朗，夜間散熱也快，地面熱能向外散失，氣溫在深夜到清晨大幅下降。但在白天時刻，日照仍強，白天氣溫則又急速回升，太陽一出來，地面加熱快，特別是在中南部，有時，中午甚至還像秋天或暖冬一般；日夜溫差相當大。

以本週這波冷空氣南下為例，北部及東北部地區就屬「整天冷」的狀況，且前期還會伴隨有下雨的情形；中南部地區則屬「早晚冷」的狀況，日夜穿著衣服需要跟著調整增減。

