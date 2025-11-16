東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨

即時中心／梁博超報導

東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。

氣象署說明，本次東北季風強度將比過去幾波來得強，今日北台灣氣溫約21到24度，但愈晚愈涼，到了晚上會降到19、20度。至於其他地區，今日早晚低溫19至22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約在26至30度。

降雨部分，由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯。基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間長，有局部大雨發生的機率，桃園以北其他地區降雨機率也高；至於竹苗及花蓮也會有局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區也有零星降雨，中南部平地則則為多雲到晴。

離島方面，澎湖多雲時晴，21至24度；金門晴時多雲，19至25度；馬祖陰天，17至21度。

風力部分，台南以北、基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，除沿海地區外，部分內陸地區風力也偏強，請多留意。

今日天氣概況。（圖／氣象署提供）





