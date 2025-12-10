【12月話題韓劇TOP 10】《親愛的X》只排第4、《一吻爆炸》、《模範計程車3》爭前3！冠軍是這部Netflix霸榜夯劇
【文/少女心文室】一轉眼2025年倒數不到一個月就結束啦！大家最近在追什麼呢？最近12月眾多新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看今年12月話題韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開12月第一週最新「電視劇話題排行榜」TV+OTT榜單！不僅許多11月韓劇熱播中，許多12月新劇陸續登場，《親愛的X》、《一吻爆炸》等劇是近期熱門話題韓劇，趕緊一起來看12月話題韓劇榜單！
12月話題韓劇TOP 1《認罪之罪》15.40%
Netflix最新開播韓劇《認罪之罪》拿下韓劇話題榜冠軍！該劇由全道嬿、金高銀、朴海秀、陳善圭主演，並由曾執導過《愛的迫降》、《羅曼史是別冊附錄》李政孝導演執導，並由電影《悲劇》、《特別調查:死囚的信》編劇權宗冠作家撰寫劇本！劇情講述兩位女主人公圍繞著一場「殺人事件」而展開的血色故事：「我丈夫死了，我被誣陷為嫌疑人…然後，一個叫魔女的女人開始靠近我….」劇情講述被誣陷為殺害丈夫的嫌疑犯「允秀」和被稱為「魔女」的可疑謎樣女子「牟恩」，各自擁有祕密的兩人在相遇後，一起捲入危險交易的故事。韓劇《認罪之罪》線上看：Netflix獨播！
12月話題韓劇TOP 2《模範計程車3》11.79%
《模範計程車》續作系列《模範計程車3》在今年末回歸！該系列作相當受到劇迷們的喜愛，第一季在2021年首播，就創下最高16.0%高收視，緊接著第二季《模範計程車2》迅速在2023年回歸，再度創下21.0%的超高收視，讓觀眾不斷敲碗第三季回歸！而第三季《模範計程車3》已在11/21登場，目前播至第6集！5大原班人馬：李帝勳、表藝珍、金義聖、張赫鎮、裴侑藍攜手回歸！而《模範計程車3》第三季目前曝光張娜拉、尹施允、呂爵安、陰問錫、笠松將等卡司皆會客串出演，就讓我們期待第三季更火爆故事登場吧！韓劇《模範計程車3》線上看：friDay影音獨播！
12月話題韓劇TOP 3《一吻爆炸》10.69%
Netflix全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》再度帶來滿滿笑料、化學反應與心動的瞬間，擄獲不少觀眾的心！全劇共14集，目前播至第8集，劇情故事講述安恩真飾演的單身女子「高多林」與張基龍飾演的「孔志赫」兩人有著浪漫的邂逅，甚至認識不到幾天火速激吻滾床單，沒想到兩人之後再次遇見，竟然是上司與下屬身分，高多林為了獲得一家嬰兒用品公司的工作，假扮成已婚單親媽媽，甚至還有個孩子，原本只是個小謊言，卻在遇上冷靜幹練的組長孔志赫後，讓兩人的辦公室職場生活徹底翻轉，繼而展開的社內羅曼史！韓劇《一吻爆炸》線上看：Netflix獨播！
12月話題韓劇TOP 4《親愛的X》10.67%
漫改劇《親愛的X》在近期播畢大結局，該劇在海內外都有高話題性！該劇不管是編導、演員都是黃金陣容！該劇由《太陽的後裔》、《鬼怪》、《Sweet Home》名導李應福執導的最新力作！並根據同名網漫改編！《親愛的X》是以戴著面具偷取人心，利用他人策劃計謀的「惡女」爲主人公的作品，講述了一個女人曲折離奇的人生故事，劇情相當灑狗血，已經還有淒美又慘烈的愛情故事級將上演，包括金裕貞擔任關鍵女主人公，演繹「反社會人格」角色，同時周旋金永大、黃寅燁、金度勳、洪宗玄等多位男神！韓劇《親愛的X》線上看：HBO Max獨播！
12月話題韓劇TOP 5《操控遊戲》8.60%
《操控遊戲》同樣在近期大結局！該劇由池昌旭與D.O.都敬秀主演！劇情講述一名過著平凡生活的男人，生活卻突然被操縱，陷入深淵地獄後回來的他，所展開的血色復仇故事！池昌旭飾演的「朴台仲」是一位積極又富有同理心的模範公民，直到他的善良成為致命弱點。某天，他突然遭到逮捕，罪名為強姦並殺害一名素未謀面的女子，最終朴台仲被判無期徒刑！坐了冤獄的台仲，發現自己跌落谷底是因為都敬秀飾演的神祕人物「安耀翰」所精心策劃！朴台仲打算讓安耀翰付出代價，並展開絕地復仇計畫，要向讓自己變成那樣的人們復仇，變身擁有強烈復仇慾望的黑化復仇者！韓劇《操控遊戲》線上看：Disney+獨播！
12月話題韓劇TOP 6《月亮在江邊流淌》5.98%
奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》同樣為最近開播新劇！該劇由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》導演李東賢執導與《境遇之數》編劇趙勝熙合作打造，該劇為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》的史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」的故事。姜泰伍飾演「李江」，正在代理朝政的朝鮮王世子，失去嬪宮後他放棄自己的幸福，一心只想復仇，金世正飾演「朴達利」，身份卑微的攤販，與死去的世子嬪長相一模一樣！兩人身分對調後所展開的奇幻爆笑羅曼史！韓劇《月亮在江邊流淌》線上看：friDay影音獨播！
12月話題韓劇TOP 7《等待京道》5.89%
JTBC新劇《等待京道》剛開播！該劇由朴敘俊搭檔元志安主演！並由《歡迎來到王之國》林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》劉英雅編劇新作，劇情講述經歷20歲、28歲，兩次戀愛兩次分手之後，李京道和徐智友作為報導出軌緋聞的記者與緋聞主人公的妻子重逢，發生心酸又深情的愛情喜劇故事！朴敘俊將變身為娛樂部記者「李京道」，沒想到因為報導了初戀的丈夫的出軌緋聞，和曾經相愛的前女友徐智友相遇，展開狠毒又支離破碎的戀愛史！徐智友為李京道的初戀，兩人在20代時相戀相愛分手2次，時隔許久兩人再次相遇，帶來無法預測的羅曼史走向！韓劇《等待京道》線上看：Hami Video獨播！
12月話題韓劇TOP 8《UDT：我們社區特攻隊》5.24%
《UDT：我們小區特工隊》由《Missing：他們存在過》潘奇里作家創作，《Justice》《貞淑的推銷》導演趙雄和編劇金尚允聯合打造，尹啟相、陳善圭、金芝賢、高圭弼、李正河主演。該劇講述一群性格各異的預備役特種部隊成員為了保護家人和鄰里而聯合作戰的故事！尹啟相飾演「崔江」原JDD特種部隊成員，現任Vertigo保險公司保險調查員、陳善圭飾演「郭炳南」原HID反恐部隊成員，訓練期間因膝蓋受傷被調到維修大隊，金芝賢飾演「鄭南妍」原707部隊教官，現任「猛獁超市」老闆，婦女協會會長！韓劇《UDT：我們小區特工隊》線上看：friDay影音獨播！
12月話題韓劇TOP 9《因為沒有下輩子》4.74%
《因為沒有下輩子》為韓國TV朝鮮預計於2025年11月10日開播的月火迷你劇。由金政珉導演、辛珆源編劇，並由金喜善、韓惠軫、陳瑞演主演。劇集講述三個四十多歲的女子，疲於日復一日的育兒戰爭及如滾輪般的職場生活，並為了追求更好的「完生」，而左衝右突的喜劇成長記。金喜善飾演「趙奈廷」過去曾是年薪破億、深受矚目的節目主持人，如今卻是有兩個孩子、事業中斷的媽媽。她試圖從歐巴桑身份，再次重回年薪破億的主持人，開啟「人生再挑戰記」。該劇在台位有平台播出。
12月話題韓劇TOP 10《公益律師》4.70%
《公益律師》/《Pro Bono》為律政劇，由鄭敬淏、蘇珠妍主演！講述為出人頭地不擇手段的庸俗法官，無意中成為公益律師後所展開橫衝直撞的人情法庭喜劇！鄭敬淏飾演「姜大衛」法官出身，完美工作能力與乾淨俐落形象，在SNS上擁有數十萬粉絲，是法律界的網紅。沒想到卻因捲入意外事件被迫辭去法官職務，之後以公益律師展開新的人生，姜大衛是否能重拾過去名聲？蘇珠妍飾演「朴喜悅」與姜大衛性格截然相反，她的個性是一旦對某件事著迷就會鑽研到底，從各種領域一路成為法律狂粉，最終成為一名公益律師，她以維護人權與實現社會正義為使命，認為幫助依賴法律的善良市民本身就是一種療癒。韓劇《公益律師》線上看：Netflix獨播！
以上就是12月最新話題韓劇榜單，不曉得大家最近都在追什麼呢？這個月也將還有眾多強檔新劇陸續公開，預計也會讓排名大洗牌，大家趕緊把新劇都追起來吧！
12月話題電視劇TOP10榜單！翻攝自GOODDATA (fundex.co.kr)
