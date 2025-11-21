不畏中國揚言全球抓捕 沈伯洋再飛荷蘭和范雲拚外交

范雲今貼出和沈伯洋合照，並透露兩人將在荷蘭出席國際自由聯盟會議。（翻攝范雲臉書粉專）

中國日前揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，不過沈以行動回應，他以台灣立委身分現身德國國會作證，綠委范雲今（21日）更進一步透露，2人將代表台灣飛往荷蘭出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）會議，並引用前總統蔡英文所言：「外交就是一棒接一棒。」

范雲今（21日）宣布，終於能公開和沈伯洋的外交會議，她表示兩人將在荷蘭出席國際自由聯盟會議，並說明國際自由聯盟集結全球近百個自由派政黨、長期支持台灣，范雲也透露，自己代表民進黨擔任聯盟的共同副主席。

范雲回憶去年她首次出席在智利的年會，當時大會通過決議譴責中國扭曲聯大2758號決議文、打壓台灣國際參與，這回則和來自荷蘭、烏克蘭等國會議員，以及委內瑞拉、黎巴嫩自由派政黨領袖們，共同討論「自由派如何在危機與不安全感的政治中航行」，她也透露沈伯洋將分享「如何在政治操弄時代下進行民主防衛」。

中國重慶市公安局上月28日宣稱，要以涉嫌「分裂國家罪」立案調查沈伯洋，中國官媒《央視》還發布近8分鐘專題影片稱「起底」沈伯洋，重慶公安局員警現身指稱「收到大量舉報線索」，我國前立委邱毅還以「台灣時事評論員」連線受訪，另外，節目中找來中國法學家分析，中共當局下一步有機會對沈發布全球通緝令。





