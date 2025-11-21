《公投法》修正三讀 黃國昌：打破鳥籠公投

▲民眾黨立委黃國昌支持公投綁大選。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院今（21）在藍白主導下，三讀通過《公民投票法》修正案，恢復公投綁大選，新法規定，主管機關應於公投案公告成立後1個月起至2個月內舉行公民投票，「期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。」民眾黨立院黨團總召黃國昌痛批民進黨過去支持「公投綁大選」，如今卻反對，「雙標到這種程度，難道都不會汗顏嗎？」

黃國昌臉書發文指出，立法院三讀通過《公民投票法》修正，將2019年被民進僅僅花一個月就粗暴關回鳥籠的公投法，修正回高達將近六成民意支持的「公投與大選得合併舉行」。

黃國昌表示，看到民進黨立委不斷恫嚇人民，說公投綁大選會影響選務，把2018年民進黨政府中選會行政廢弛的責任全都推給制度，真的非常可笑，不會持家就換人、不會執政就別繼續賴在位子上，別把自身的無能卸責給多數民意支持的公投綁大選。

黃國昌抨擊，更可笑的是，找一堆藉口掩飾自己背棄理想的民進黨，不斷說「對人」、「對事」投票應該分開，根本忘了在2022年的地方選舉，民進黨是大力支持應該跟「18歲公民權修憲複決」的公民投票合併舉行的。

黃國昌還指出，賴清德總統在擔任立委時，就是大力推動「公投綁大選」的其中一員，「雙標到這種程度，難道都不會汗顏嗎？」

