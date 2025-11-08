再創佳績！桃園高中生赴美與貝里斯跨域學習成果亮眼
為培育具有全球視野與實踐力的未來人才，桃園市政府於114年8月辦理「高中生美國暨貝里斯前瞻學習計畫」，並於今(8)日假桃園市立陽明高中舉行成果發表會。市長張善政親臨現場，除肯定19位參與學生的學習成果外，亦在「問路未來、與市長共談青春藍圖」交流座談中，與青年面對面對話，展現市府對教育創新與青年發展的高度重視。
特別值得一提的是，貝里斯駐台大使Katherine Vanessa Meighan亦親臨現場，親自聆聽學生的分享，並肯定本計畫教育與文化交流的成果，展現出我國與友邦在國際教育及永續發展議題上的高度共識與連結。
本計畫橫跨14天，行程涵蓋貝里斯與美國洛杉磯地區，學生透過跨域學習與實作課程，深入接觸國際永續議題與前瞻科技。貝里斯行程著重於海洋環境教育與SDGs實作，學生實地觀察生態系統與保育行動，培養地球公民意識；美國部分則安排人工智慧、資訊科技等STEM主題實作課程，強化科技素養與創新應用能力。在多元文化的學習環境中，學生更展現優異的溝通、合作與問題解決能力，學習成果亮眼。
成果發表會中，學生以小組報告與海報展覽呈現學習歷程與心得反思。陽明高中指出，本次活動融合素養導向、探究學習與跨文化交流，具體落實桃園市國際教育政策，提升學生的學習動機與行動力。
活動焦點之一為「與市長共談青春藍圖」交流座談。張市長傾聽學生提出的真誠提問，包含「如何發現自己想走的路」、「如何面對未來焦慮」、「年輕人應具備哪些能力」、「企業最看重什麼特質」等議題，反映出青年對自我成長與社會責任的關切。張善政指出，市府持續推動海外交流與多元學習環境，讓學生能在實作與體驗中累積面對未來的能力，勉勵學生勇敢探索築夢、誠實面對各種挑戰，未來一定會找到自己的一片天。
市府教育局表示，透過本計畫不僅拓展學生國際視野，也為桃園在國際教育推動上立下重要里程碑。未來將強化與國際教育機構的合作網絡，持續推動跨國交流計畫與前瞻課程，協助桃園青年接軌世界，厚植創新思維、行動實踐與公民素養，為桃園打造教育國際化的堅實基礎。
