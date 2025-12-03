台版穩定幣來了！最快明年底登場 金管會：金融機構將優先發行

財經中心／師瑞德報導

金管會主委彭金隆3日於立法院表示，台灣版穩定幣若立法程序順利，有望於2026年前上路。初期將由金融機構優先發行，相關子法預計半年內完成，打造安全監管框架。（示意圖／PIXABAY）

各界關注的台版穩定幣何時上路，金管會主委彭金隆3日在立法院財政委員會中首度鬆口表示，若虛擬資產專法能於本會期送進立法院並順利排入議程，下會期完成三讀後，金管會將在半年內完成子法制定，最快明年下半年就可能問世。

穩定幣在國際金融市場備受討論。儘管美國今年7月通過《天才法案（GENIUS Act）》，市場一度樂觀以為監理環境將更加清晰，但10月隨即爆發加密貨幣史上最大清算潮，引發外界對穩定幣穩定性的質疑。歐洲央行日前也示警，穩定幣可能吸收歐元銀行體系資金，若發生擠兌風險，將對全球金融穩定構成挑戰。

台灣方面，金管會與行政院積極推動穩定幣制度化。彭金隆透露，台灣穩定幣母法草案主要參考歐盟MiCA監理框架，目前尚未強制限定發行主體，但與中央銀行初步取得共識，將由金融機構優先發行，以降低系統性風險。

彭金隆表示，本週行政院將召開第3次穩定幣專案審查會，朝野對推動方向已有高度共識。若母法於本會期完成送案，下會期三讀通過後，金管會可望於半年內完成子法，整體法制作業最快明年下半年完成。

對此，國民黨立委賴士葆質詢時指出，市場對穩定幣已有迫切需求，認為台灣腳步不應再落後國際。彭金隆則回應，穩定幣並非「想發就能發」，法制必須建立在穩健的監理機制與社會共識之上。

此外，彭金隆進一步說明，虛擬資產服務法也預計在本週進入行政院審查程序，若母法順利通過並明確授權，台版穩定幣預期最快可於2026年初問世。

