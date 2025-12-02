好市多為關稅告上川普政府 關鍵字是「報關單」和「清算」

美國零售巨頭好市多（Costco Wholesale Corporation）於2025年12月1日向美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade）正式提起訴訟，要求法院宣告美國總統川普（Donald Trump）依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對中國、墨西哥、加拿大及其他多國商品加徵的「緊急關稅」無效，並命令美國政府退還好市多已支付的所有相關關稅款項。



好市多在訴狀中指出，美國法律從未授權總統可單方面創設或提高關稅，川普政府卻援引《國際緊急經濟權力法》對數千項進口商品加徵最高達25%的關稅，該法並未賦予總統此項權力。好市多強調，其已依規定繳納2024年全年適用之緊急關稅，但美國海關與邊境保護局（CBP）即將於2025年12月15日起對其進口報關單進行「最終清算」（liquidation）。一旦報關單完成清算，關稅金額即被永久鎖定，進口商將永久喪失向法院挑戰或申請退稅的權利。

更多報關單即將在未來數周內到期



訴狀顯示，好市多已有部分報關單完成清算，更多報關單即將在未來數周內到期，迫使公司緊急提起訴訟以保住追償權利。好市多具體請求法院：

‧宣告川普政府依IEEPA發布的所有緊急關稅行政命令無效

‧永久禁制美國海關對其貨物繼續徵收該等關稅

‧命令財政部退還好市多已繳納之全部緊急關稅及相關利息

此案使好市多成為最新一家公開挑戰川普關稅合法性的大型企業。此前已有多家進口商勝訴或取得重大進展：



‧教育玩具製造商Learning Resources, Inc.今年初提告，指關稅將使其年度關稅負擔暴增數倍

‧酒類進口商V.O.S. Selections, Inc.已在國際貿易法院勝訴，成功推翻對其商品適用之關稅，該案現已上訴至美國最高法院

‧多家服飾、汽車零件與消費品進口商亦提出類似訴訟，主張關稅造成成本急遽上升與供應鏈嚴重斷裂

最高法院預計數周內公布裁決



好市多的訴訟策略直接引用國際貿易法院及聯邦巡迴上訴法院（Federal Circuit）先前多項判決，這些判決已明確裁定IEEPA不賦予總統加徵關稅的權力。然而好市多強調，即使已有有利先例，個別企業仍須在報關單清算前自行提告，方能確保取得退稅資格。

美國最高法院於2025年11月剛就V.O.S. Selections案等相關爭議進行口頭辯論，預計數周內公布裁決。該裁決將直接影響好市多在內的數十家企業能否成功追回過去數年因緊急關稅多繳納的數億美元款項。



責任編輯：許詠翔

