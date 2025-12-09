就業補助再升級！中彰投分署推動勞動部「支援青年就業計畫」
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為減少國際經濟情勢波動對初次尋職青年的影響，勞動部自今年9月1日起推動「支援青年就業計畫」，除放寬適用對象條件，也將尋職津貼自每月5,000元提高至6,000元，連同就業獎勵金，青年最高可獲得4.8萬元補助。剛退役的26歲青年小旻在投遞30多封履歷仍未獲錄取，一度感到焦慮不安；所幸在勞動力發展署中彰投分署彰化就業中心提供的一對一就業諮詢、履歷健診與模擬面試等協助下，順利通過緯創資通股份有限公司的甄選，成功踏入職場。中彰投分署表示，計畫上線3個月以來已吸引逾1700名青年報名參加，相關服務會加強推動。
▲「支援青年就業計畫」圖卡。（圖／中彰投分署提供）
家住彰化的26歲青年小旻，大學原先主修多媒體設計，大四時延畢一年轉戰資訊領域，後考取科大資訊工程研究所。退伍後因缺乏工作資歷，而苦無就業機會，家中催促加上經濟負擔，讓他報名參加該計畫。小旻表示，彰化就業中心就業服務員協助他發現問題所在，並在履歷上針對企業需求凸顯個人優勢，期間多次進行模擬面試，更提升了他的應對能力，才能在短時間內找到工作。而勞動部18,000元的尋職津貼讓他在壓力最大的前三個月能專心準備，不必倉促求職；穩定就業後領取就業獎勵金20,000元，更緩解了在外租屋的開銷壓力。也因自身受益良多，他會鼓勵其他朋友參加計畫。
中彰投分署可提供青年職涯探索、就業準備、技能培訓到就業媒合及創業輔導等一條龍服務，協助青年儘早就業。其中「支援青年就業計畫」主要針對初次尋職青年設計，目前適用對象資格已由原失業90日放寬為失業60日即可參加。為鼓勵青年積極找工作，不僅提供尋職津貼，若在參加計畫期間內找到全時工作，穩定就業滿90日或180日者，還可分別申領就業獎勵金2萬元及1萬元，尋職津貼與就業獎勵金合計最高可領48,000元。想了解更多計畫內容，可至「台灣就業通」專區網站查詢（https://special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2025/YNGSRH/page-01.html），或洽臺中就業中心（04-23592181分機3743、3723、3728~3729、3731~3734、3738~3740），將由專人提供服務。
