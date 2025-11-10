川普再拋驚人主張！稱關稅讓美國致富 發「紅利」每人至少2千美元

美國總統川普再度拋出驚人主張。（取自白宮Flickr）

美國總統川普近日再度拋出驚人主張，聲稱美國因其關稅政策致使國家「變得富有」，將向除高所得者外的所有美國人發放「每人至少2,000美元（約新台幣6.2萬元）」的紅利。他強調，美國目前是「全球最富有、最受尊敬的國家」，並批評反對關稅政策的人是「傻子」。不過，財政部官員隨後也澄清，目前沒有正式提案送交參議院，並強調「這只是總統的構想之一。」

再拋「2000美元紅利」主張 稱關稅讓美國更富裕

根據《NBC news》、 《abc NEWS》報導，川普宣稱，受惠於他上任以來的關稅政策，美國「已成為世界上最富有、最受尊敬的國家」，並強調將以關稅收益發放「每人至少2000美元」的紅利，但排除高所得者。他還在貼文中強調：「反對關稅的人都是傻子！我們擁有創紀錄的股市與高漲的401(k)退休帳戶。」

財長：沒有正式提案 「先重開政府再談」

對此，美國財政部長史考特．貝森（Scott Bessent）在接受《ABC新聞》節目《This Week》訪問時澄清，目前尚未針對此構想與川普討論，「我們沒有正式的提案，也尚未向參議院提出。」他表示，任何方案都必須在政府結束關門後再行討論，「總統現在只是發表想法，但我們得先讓政府重新開門。」

白宮經濟顧問：川普只是「腦力激盪」 盼促成參院協商

國家經濟委員會主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett）也在《CBS News》節目《Face the Nation》中指出，川普只是「腦力激盪」，希望協助參議院達成協議以結束政府停擺，「大家都同意人民應有健保，也許寄支支票給高保費民眾，讓他們自行決定怎麼使用。」

關稅紅利形式未定 可能以減稅呈現

貝森補充，「2000美元紅利」構想可能以不同形式呈現，包括減稅措施，如免稅小費、免稅加班費、免稅社會保障金或汽車貸款可扣抵等，「這些都可能是稅改法案中支撐的減免項目。」

政府停擺超過40天 民調顯示共和黨受責更多

川普的連串貼文出現在政府關門已達41天、兩黨仍陷僵局之際。最新《NBC新聞》民調顯示，多數美國民眾將責任歸咎於共和黨。民主黨籍全國委員會主席肯．馬丁（Ken Martin）更在備忘錄中形容，近期地方選舉「藍色橫掃」，反映選民對川普與共和黨的強烈不滿。

