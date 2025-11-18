差點變車銀優師妹！趙妮綺「主動寄履歷」簽進張鈞甯旗下

林毓家（左起）、趙妮綺、許莉廷、呂慕堯出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會。（圖／公視）

林毓家、許莉廷、許乃涵及趙妮綺等人今出席公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會，該劇聚焦校園霸凌議題，主演群也分享了各自的校園生活經驗。

飾演校花的趙妮綺是張鈞甯旗下的藝人。她坦言國小曾因挺身而出制止男生霸凌特教班同學，反成了被霸凌的受害者，經歷了長達半年「不想回想起的時光」。她遭受的手段包括被關廁所、潑水、挨揍、籃球砸擊，甚至抽屜被放蟑螂。最讓她心寒的是，當時的老師並未制止，直到父母請教育局介入溝通，才得以換老師。這段經歷讓原本外向的她轉為內向，最終是靠表演才重新找回自信。

曾參與《原子少年》甄選的林毓家，高中時雖然沒有正面遭遇暴力，但他認為因「上過電視」的經歷，很難結交到真心朋友。

現年 25 歲的趙妮綺曾赴韓國漢陽大學表演系就讀，與裴斗娜同班，系上有金所炫等知名校友。車銀優的經紀公司曾接洽，但她想當演員，加上疫情因素最終決定返台。她笑說，因媽媽喜歡張鈞甯，便主動寄履歷給張鈞甯的經紀公司。

許乃涵則回憶自己的校園生活，自稱是個「怪人」，不想依循群體意志，質疑「為什麼要跟妳們一群女生一起上廁所、成群結隊？」她坦言自己個性孤僻，但因外表看起來像個「狠人」，反而讓她免於被霸凌。

許莉廷、林毓家同為「北影非常新人」，首度合作也堪稱「I人碰撞」！林毓家笑說：「我們本來是點頭之交，我實在太內向了」，他感謝導演安排表演課好互相熟悉。許莉廷飾演的「姜月」頭腦聰明又有商業手腕，劇中頗有生意頭腦，私下許莉廷認自己「太容易隨波逐流，所以不適合做生意」。除演藝工作外，還在咖啡廳打工，坦言 「閒下來就會緊張，會想繼續工作，現在在寵物友善咖啡廳工作，真的是很療癒的的事」。

