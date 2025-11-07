彌勒皇教主傳成立「詛咒名人群」針對各國政要、巨星

內政部宗教及禮制司近期接獲檢舉，新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍成立秘密「詛咒群組」。（圖／翻攝自宇宙彌勒皇教YT）





內政部宗教及禮制司近期接獲檢舉，新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍成立秘密「詛咒群組」，要信徒以意念攻擊各國元首，甚至連黃仁勳、好萊塢巨星莎朗史東都被詛咒。檢舉信稱，陳金龍是以宗教團體當擋箭牌，如果事件曝光，會影響台灣的國際形象。對此內政部將會在12日前查訪，如果發現涉及不法，就會交給司法機關偵辦。

要信徒思考生命的意義，他就是教主陳金龍，自稱是彌勒皇佛，了解眾生陷於群魔困鎖中，要以大佛力去除惡道、重整宇宙，但他近期心力都放在詛咒令。

2001年創立的宇宙彌勒皇教基金會，總部就在基隆路二段臨江街夜市附近，不過現在傳出，他們的教主竟然要信徒私底下詛咒名人。

陳金龍被檢舉成立秘密詛咒群組，發出彌勒聖火令，要求集體以意念攻擊指定對象，包含總統賴清德、美國總統川普、輝達創辦人黃仁勳，以及好萊塢巨星莎朗史東。

陳金龍也自稱皇帝，全台15處聖地還有3處道場，而在民權東路二段的研習中心又主打塔羅牌問世、AI神通智慧課程教導，甚至有販售皇道塔羅牌，強調每個人都具有神通力，可以掌握自己的命運。

附近鄰居：「它就在賣一些那種塔羅牌，一些那種算是古董吧，一票人就是不知道是團體還是怎麼樣，就會過去買東西，而且還有一群外國人，外國的翻譯。」

檢舉信稱陳金龍拿合法設立的宗教團體當擋箭牌，實際上是召集弟子詛咒他人。但內政部表示，將會在11月12日前實地查訪，看財務狀況跟是否真的成立詛咒群組，如果涉及刑法或社維法，將會轉給司法單位偵辦。

