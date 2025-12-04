打詐為何不是封臉書？沈伯洋「3個字」點關鍵 揭小紅書最大問題

政治中心／林昀萱報導

小紅書涉近2億詐騙，內政部下令封鎖1年。（圖／記者許雅惠攝影）

「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，且迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元。內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。消息一出引發討論，不少人好奇臉書、Threads等社群平台網路詐騙也很多為何沒禁？民進黨立委沈伯洋點出關鍵點。

內政部指出，小紅書自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。經查，近期該平台在台使用量於1年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。為因應情資研判及實際偵辦所揭示之高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

民進黨立委沈伯洋在Threads回應網友質疑。（圖／翻攝畫面）

小紅書被禁引起討論，針對網友質疑打詐為何不封臉書、Threads、IG等平台，甚至有人不滿小紅書詐騙2億被禁，太子集團詐騙4600億卻交保。對此，沈伯洋也在Threads點出關鍵點，直言「拿太子集團類比真的不倫不類。太子集團能夠被偵辦，就是因為『能夠查』，才能夠繼續討公道。小紅書的問題是『不能查』，因為這家公司不提供執法單位資料。再來，交保是跟逃亡、串證有關，跟最後會判多重沒有關係。」

沈伯洋強調打詐專法的執法是有步驟的，小紅書會面臨到這個問題是因為按照這個步驟之下的必然結果。「小紅書不回覆國家對於打詐的要求。其他的平台，包含Tiktok，都有回覆，並且遵守法規。然後打詐專法所有的元素，是三黨共識直接送出立法院的。違法就違法，把違法說成司法迫害，把偵查違法說成戒嚴。這跟只要被批評，就說自己沒有言論自由的人有什麼兩樣？」

前總統幕僚范綱皓也在Threads表示：「有人問說：為什麼其他平台上也有詐騙，政府不禁？因為Meta旗下平台Facebook、Instagram、Threads，以及LINE、Google、YouTube等，都被指定為納管平台，『指定法律代表』，接受政府的指導、配合政府的政策。打詐的成果，當然還需要加強，詐騙集團也一直在進化、變形，但是至少各平台願意展現誠意、投入資源，打擊詐騙。小紅書，不願意配合，政府禁一年，限期改善，這應該算是政府的職責吧？」

