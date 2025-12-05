新北耶誕城第2支主燈秀啟動

新北歡樂耶誕城第二支全新雷射光雕３Ｄ投影秀「馬戲團魔法道具篇」昨啟動。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

「二０二五新北歡樂耶誕城」今年以全台唯一的夢幻馬戲主燈為亮點，持續受到國內外高度關注，迄今已逾三百萬人次參觀。五日舉辦「主燈新秀暨德國耶誕市集開幕記者會」，市長侯友宜揭幕第二支全新雷射光雕３Ｄ投影秀「馬戲團魔法道具篇」， LINE FRIENDS人氣角色莎莉也現身！「Freunde willkommen! 德國耶誕市集」也同步開幕，五日至七日讓民眾感受原汁原味的德國耶誕氣氛。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺也蒞臨與會，共同點亮這場跨國文化的冬季盛典。侯友宜表示，「能夠在新北欣賞到世界級的光雕秀，也能走進原汁原味的德國耶誕市集，這就是我們想帶給大家的節慶感動。」

「Freunde willkommen! 德國耶誕市集」五日至七日舉行，讓民眾感受原汁原味的德國耶誕氣氛。（記者蔡琇惠攝）

觀旅局表示，「馬戲團魔法道具篇」故事以《LINE FRIENDS馬戲團嘉年華》為主軸，描繪LINE FRIENDS盛裝前往嘉年華途中意外被捲入魔幻空間，變裝瞬間解除、恢復原貌。為了順利抵達嘉年華現場，LINE FRIENDS必須尋回失落的魔法棒，重新喚醒屬於自己的馬戲魅力。光雕秀融入帽子森林、機械齒輪廣場、錯位走廊等多層次大型場景轉換，讓劇情推進更鮮明。耶誕樹「歡樂馬戲棚」也隨著光雕秀進程閃耀，形成全場域環繞的動態效果，讓觀眾沉浸在奇幻冒險的光影世界。

德國耶誕市集也邀集五十家攤商的規模同步登場，延續德國傳統市集風格，以暖黃燈飾營造溫馨節慶感，並帶來熱紅酒、德式烤腸、燻肉與豬腳等德國經典美食。現場瀰漫的香氣與歐式聲光氛圍，使民眾不必遠赴歐洲，就能在新北體驗道地的冬季節慶魅力。市集同時準備了「聖誕薑餅自己做」、「德國格林童話人體彩繪」以及「與聖誕老公公有約」等活動。

另外，全台矚目的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」亦將於十二月十三日、十四日登場，十二月二十五日還有「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」，陪伴大家度過最具節慶感的耶誕節。