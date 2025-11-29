新颱風最快今晚生成！專家吳聖宇曝「罕見路徑」：史上第一例

生活中心／陳崇翰 陳妍霖 胡崇恩 基隆報導打開水龍頭，流出來的水，竟然有濃濃的汽油味！基隆市的信義區、安樂區和七堵，從27日開始，有不少住戶發現家中的自來水，有汽油味，甚至還有人喝水被嗆到，洗衣服也殘留油臭味，引發民怨，自來水公司一查，應該是基隆河被油汙汙染，已經緊急停抽基隆河的水，並循線追查，兇手是誰。「現在密閉空間就很明顯！」打開水龍頭，水嘩啦嘩啦流，但，怎麼好臭啊~基隆河油汙染！自來水有汽油味 民喝水被油味嗆到 （圖／民視新聞）住戶蘇先生指出，「從(27日)中午開始，我媽是先漱口之後，發現汽油味卡在喉嚨，吐不出來，就像我們去加油站加汽油，不是會有油氣出來嗎，就是那個味道，再重一點，今天味道還是在，洗過衣服之後，聞手上就有味道在，味道散不掉」。另一名住戶徐先生也說，「聞起來有油味，我們有流一些掉，留一桶在那邊，水是清清 只是有油味，水沒有濁濁，不知道就喝下去了啊。基隆市信義、安樂、七堵、仁愛區等地區，從27日開始，陸續傳出，有不少住家的自來水有汽油味，自來水公司獲報後，一查發現，原來抽水站被油汙汙染。自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，「我們的同仁發現在基隆河的八堵抽水站，發現有油污的狀況，那我們馬上就停止抽水，馬上就是我們把那個水改用新山水庫的水，主要是我們在6點半之前，那可能有部分的水已經進入管網，那可能是比較少量的水，那目前有陸續的這個用戶有''進線''，那我們有派人去到那個用戶的家裡，然後還有那附近的這個管網裡面，我們利用消防栓都把水都把它排掉，那盡量把那些已經進到管網的水，我們盡量就把它處理掉這樣子」。基隆河油汙染！自來水有汽油味 民喝水被油味嗆到 （圖／民視新聞）基隆信義區信綠里長吳銘達表示，「那事情就比較大條，因為我家是經過水塔，我又經過濾水器所以沒什麼感覺，他們直接用戶的話感覺非常多，我個人認為自來水公司是螺絲鬆了，飲用水你要抽進來，所以最起碼要做個檢驗嘛」。雖然自來水公司緊急停抽基隆河的水，改抽新山水庫，但事隔一天，水中還是有味道，有民眾喝水被油味嗆到，洗衣服也殘留油味，引發地方居民抱怨連連，直呼「還是有油味！」基隆信義區信綠里長吳銘達也說，「有味道，味道還是很重」。基隆市環保局獲報後，已經在基隆河設置攔油索，要沿線追查，到底誰是兇手。原文出處：基隆河油汙染！自來水有汽油味 民喝水被油味嗆到 更多民視新聞報導台式早餐！黃仁勳一早赴大安區豆漿店 點了蛋餅跟「這些餐點」香港惡火近百死！ 住戶嘆「因長期裝修不知失火」：管理員逐戶敲門救命水龍頭打開有「汽油味」！基隆民眾直呼不敢喝 台水曝原因

民視影音 ・ 1 天前