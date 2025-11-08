月月被訂閱綁架！網友盤點信用卡扣款 想退光但缺一不可

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

許多APP都是會員訂閱制，每個月自動扣款有時還不知道被扣錢了，就有網友發文感嘆「我根本活在訂閱人生裡！」整理信用卡帳單後驚覺自己被各種訂閱服務「綁架」，每月自動扣款金額看了讓人心驚，從影音平台、音樂串流到雲端空間、AI工具，通通成了生活中「退不掉的必需品」，引起大批網友共鳴「訂閱制的可怕，帳單會如雪球效應般越滾越大」、「最大咖的訂閱費8千元，小孩的學費」。

一名網友在 Dcard以「信用卡帳單被各種訂閱綁架了」為標題發文感嘆，列出帳單明細時，發現Netflix 220元、Spotify 180元、GPT 650元、iCloud 90元、保健品 1500元，幾乎月月固定出血，加上餐費、交通費、娛樂費與保險費，整體開銷早已破萬元，她無奈笑「真的是逼我繼續上班嗚嗚嗚。」

不過，雖然看到信用卡繳費的時候還是會想退光光，但她坦言每個訂閱都「有存在的意義」，追劇要靠Netflix、通勤有Spotify音樂撐著、GPT是上班腦袋、iCloud是照片保命符，連保健品都成了每天續命的秘密武器，她苦笑說「五種少一種缺一不可！」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「我最離不開的是GPT，感覺沒它工作都會少一半產值」、「最大咖的訂閱費8千元，小孩的學費」、「有次跟一家醫院院長聊天，他說他不斷叮嚀同仁訂閱制的可怕，帳單會如雪球效應般越滾越大」、「我每次都說要退結果還是乖乖付錢，連LINE貼圖都變訂閱了哈哈哈」、「我個人超討厭每個月訂閱這件事，即便只有90元，我覺得這種事情就是錢不知不覺通通跑到的關鍵因素。」

也有網友分享省錢小撇步，「gpt 去按一下退訂，有機率可以用五折續三個月」、「我只有蹭我弟的YouTube的家庭成員」、「小咖的只有訂Netflix，Spotify免費也能選歌了，只是有廣告，chatGPT公司有付了」。

