獨家／美食廣場人車爭道 民眾怨「外有車格都不停」

記者廖宜德、陳逸潔、江濬禓／雲林報導

到底可不可以停車？位於斗六的雲林溪美食廣場過去曾管制機車進入，但疫情過後店家為了活絡生意，開放機車通行方便逛街用餐，就有民眾投訴，明明頭尾兩側空地都有停車格，但美食街卻上演人車爭道驚險場面，公所指出，是否改成「徒步專用區」，會請攤商自治會長討論。

雲林溪美食廣場開放機車進入，造成人車搶道的景象。

斗六的雲林溪美食廣場兩側店家前停滿機車，家長帶著孩子徒步逛街，得忙著閃避橫衝直撞的機車，就有民眾直擊拍下這一幕，直呼看不下去。

美食廣場出現人車搶道的景象。

投訴民眾：「人家道路在走，他也是讓機車騎進來，騎來騎去每一個都在閃機車，有的小孩跑來跑去每個都在閃機車。」

其實此美食廣場過去曾管制機車進入，但疫情過後生意大不如前，店家為了活絡生意，同意開放機車通行方便逛街用餐。

攤販說明情況。

攤販：「（平日）大家沒生意啊，機車會擋到是假日有人的時候，平常你封起來像這樣都沒人。」

攤販：「假日人很多，有時候現在有遊覽車會來這邊，就是說一日遊，不然就是說限制假日不要進來。」

位於斗六的雲林溪美食廣場開放機車進入。

投訴的民眾質疑，明明美食廣場頭尾兩側都有停車格可以停車，但偏偏多數當地人似乎早已習慣，騎機車直接鑽進來。

民眾表達看法。

民眾：「停外面比較好吧，怕撞到人之類的。」

人車爭道加上機車排放空汙，若恰巧有人坐在路邊飲食，形同吸進大量廢氣。

斗六市公所農經課長郭盈君出面說明。

斗六市公所農經課長郭盈君：「盡量是要，不要讓車子進來，改成用徒步區的方式，這樣會不會比較好一點，然後我們有把這樣的一個建議給那個自治會的會長，他們去做一個討論。」

店家為了提升業績開放機車通行，但如今每當假日觀光人潮有逐漸增多的跡象，是否重新規劃成只限行人的徒步區，都還有待美食廣場自治會進一步商討決議。

